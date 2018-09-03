Как в России убивают полицейских: пять самых громких случаев за последние два года

3 сентября 2018 года, Москва

23-летний сотрудник полиции Андрей Райский был найден мёртвым на станции метро "Курская". Мужчина погиб от двух выстрелов в голову. Как считает следствие, преступник расстрелял полицейского, когда тот остановил его для проверки документов. По подозрению в убийстве задержан 43-летний Нурлан Муратов. В Москву мужчина приехал на заработки.

Отметим, что Андрей Райский собирался увольняться из правоохранительных органов и уже написал заявление. У мужчины остались жена и маленький сын.

19 мая 2018 года, Грозный

Сразу два сотрудника полиции были убиты бандитами, захватившими церковь в Грозном. Все четверо террористов были ликвидированы, однако в ходе проведения спецоперации преступники застрелили сержантов Владимира Горскова и Кайрата Рахметова.

Отметим, что в этом году в Чечне были убиты ещё несколько стражей порядка, среди которых начальник отдела полиции Абубакар Устарханов.

17 декабря 2017 года, Дивногорск, Красноярский край

В Дивногорске мужчина открыл стрельбу по полицейским, которые прибыли на вызов, а затем убил жену и покончил с собой. Один из стражей порядка — Денис Сумин закрыл от преступника его 19-летнюю падчерицу и был смертельно ранен из охотничьего ружья. У него остались жена и семилетний сын.

Коллега убитого Павел Волосунов также получил ранение, но выжил. Личность стрелка была установлена, им оказался Владимир Иванов 1955 года рождения.

13 ноября 2017 года, Язно, Псковская область

Тела двух сотрудников полиции и одного неизвестного мужчины были найдены в Невельском районе Псковской области. Как выяснилось, полицейских Сергея Булыжникова и Александра Кузнецова вызвали соседи убийцы: мужчина напился и начал буянить. 62-летний дебошир расстрелял прибывших стражей порядка и, осознав серьёзность содеянного, покончил с собой.

Сообщается, что стрелок и сам прежде служил в правоохранительных органах и был капитаном в отставке. Убитым полицейским было 25 и 27 лет.

9 июля 2016 года, Дагестан

Говоря об убитых полицейских, нельзя не упомянуть Магомеда Нурбагандова, чьи последние слова "Работайте, братья" уже стали крылатыми. 9 июля 2016 года Магомед вместе с родственниками отдыхал неподалёку от села Сергокала, Дагестан. Утром к его палатке подошли пять вооружённых человек. Узнав, что мужчина является сотрудником полиции, они затолкали его в багажник машины и отвезли на расстрел. Происходящее там преступники снимали на камеру мобильного телефона, а потом сами выложили видео в соцсеть.