Он просто в шоке: Соседов раскритиковал Пугачеву

В 2019 году должны состояться сразу два больших концерта признанных артисток эстрады. Свой 70-летний юбилей на сцене собралась отмечать Пугачева. Ирина Аллегрова также запланировала большую сольную программу при том, что об уходе со сцены она заявила еще пять лет назад, пишет Kleo.ru.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с журналистами обозначил свое отношение к подобным выступлениям. Делал он это в свойственной ему манере, не стесняясь в выражениях.

Очень плохое мнение сложилось у Соседова о вокальных данных Аллегровой. Ее критик и вовсе не считает певицей. Сергей отмечает, что она регулярно поет под фонограмму, но и та ужасного качества. На ней записан хриплый, прокуренный голос Ирины, напоминающий рык.

«Это пение невозможно слушать», – подчеркнул Сергей. Таких артистов он считает искренним злом, которое испортило целому поколению музыкальный вкус.

Досталось от критика и Алле Пугачевой. Соседов всегда отличался большой благосклонностью к Примадонне, но сейчас с сожалением признает, что у Аллы уже все ушло.

Он ее помнит настоящей талантливой певицей, которая заставляла замирать перед своим талантом миллионы людей. Сегодня этого уже нет. По мнению критика, она утратила свои вокальные данные.