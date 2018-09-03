Ани Лорак простила мужу измену

Брак 39-летней певицы Ани Лорак считался идеальным до тех пор, пока ее супруга Мурата Налчаджиоглу не застали в обществе киевской модели Яны Беляевой в одном из караоке-баров. 26-летняя Беляева отрицала любовную связь с Муратом, однако недавно выяснилось, что Налчаджиоглу и Яна начали жить вместе: пара якобы снимает квартиру в одном из элитных районов Клиева.

Сама Лорак старается держаться в стороне от пересудов и всю себя посвящает работе: она много гастролирует, более того, принимает участие в проекте «Голос» в качестве наставника. Ани, как мудрая женщина, смогла простить супруга, но сделала это ради их общей дочери Софии, которая в этом году пошла в первый класс. Супруги, несмотря на взаимные обиды, вместе проводили единственную наследницу в школу. Об этом Налчаджиоглу поделился в «сторис».

«Какой удивительный день: прошло семь лет, теперь моя бесконечная любовь идет в первый класс!» — написал Мурат.

После новости об измене Мурата особо внимательные поклонники Лорак заметили отсутствие обручального кольца на ее руке, после чего предположили, что певица решила окончательно разворовать отношения с супругом.

ФОТО: Instagram

И если Ани не собирается прерывать молчания по поводу ситуации в ее семье, то Налчаджиоглу пытался высказать свое мнение на этот счет. «Не оценивайте мои поступки, мысли и чувства, со своей точки зрения. Вы не знаете даже половины того, что творится внутри меня», — такую запись опубликовывал Мурат в соцсети.

В историю Ани и Мурата вмешался Юрий Фалеса, с которым певица встречалась на протяжении 13 лет. Юрий и Лорак расстались не на очень позитивной ноте: певица ушла от него к футболисту Сергею Реброву. Со времени Фалеса смог простить ее, более того, он в любой момент готов прийти к ней на помощь. «Если этот брак продолжает существовать, значит, их все устраивает. Я надеюсь, что Каролина сможет все простить мужу, потому что у них есть общий ребенок. Думаю, что она сама справится со всем этим», — говорил Юрий.