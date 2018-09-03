«Я психованная!»: Лера Кудрявцева призналась, что не справляется с новорожденной

Лера Кудрявцева вышла на работу уже через три недели после рождения дочери Маши. Нетрудно заметить, что беременность ничуть не отразилась на фигуре телеведущей, чего нельзя сказать о ее эмоциональном состоянии.

Став героиней передачи «Звезды сошлись», Кудрявцева откровенно рассказала о том, как сложно ей было справляться с новорожденной малышкой. Несмотря на активную помощь мужа, 30-летнего хоккеиста Игоря Макарова, она совсем выбивалась из сил.

«Всю жизнь мучилась бессонницей, но с появлением Мани могу спать стоя, сидя, у стены, с закрытыми глазами. Я психованная, мне тяжеловато!» — поделилась телеведущая.

«Когда мне муж сказал: ''Лера, никаких нянь, сама'', я сказала, да, конечно, я тоже очень хочу. А сама подумала: сколько же мы с тобой продержимся? Две недели я прыгала вокруг него: ''А ну-ка купать, на памперс, подержи ребенка…'' И через две недели муж подошел и сказал: ''Лера, пожалуйста, давай няню!''» — разоткровенничалась Кудрявцева.