Пн, 3.09.2018
Что случилось? Юлия Волкова сама не своя прилетела в Таллинн и быстро скрылась в Mercedes Галерея! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Жизнь
  • Россиянин пытается избавиться от кота-экстрасенса: фото животного

Россиянин пытается избавиться от кота-экстрасенса: фото животного

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

3092572 05/06/2017 A British Shorthair at the Valencia Cup Spring cat show in Moscow. Natalia Seliverstova/Sputnik

ФОТО: Natalia Seliverstova / Sputnik

На сайте Avito появилось объявление о продаже кота британской породы, который якобы является экстрасенсом. За необычное животное продавец из Кемерова просит пять миллионов рублей (63 500 евро), пишет Сегодня.

В объявлении отмечается, что кот видит "привидения и духов", а также определяет наличие в квартире "злых или добрых сил". Кроме того, по заверению нынешнего владельца, зверь поможет опытным экстрасенсам общаться с потусторонним миром.

Как рассказал хозяин животного изданию "Сибдепо", коту четыре года. Расстаться с ним владелец решил из-за того, что в квартире, где он живет с семьей, для кота мало места, и ему приходится обитать на даче.

ФОТО: Скриншот с Avito

По словам мужчины, экстрасенсорные способности у кота обнаружили, когда семья собиралась приобрести дом. "Хотели купить дом, по традиции решили кота первым запустить. А он не пошел ни в какую. Потом у соседей поинтересовались, они рассказали, что там бабушка жила нехорошая. Он это все, видимо, почувствовал и предостерег нас таким образом", — пояснил владелец.

Он также отметил, что столь высокую цену запросил для привлечения внимания потенциальных покупателей, однако добавил, что не станет возражать, если кто-то действительно решит купить за кота такую сумму.

Напомним, умерший при пожаре кот "воскрес" на руках у спасателя: невероятное видео. В Волгограде при тушении дома пожарные спасли отравившегося угарным газом кота. Один из спасателей вынес уже почти бездыханное тело домашнего питомца на улицу. После непрямого массажа сердца и глотка кислорода кот на радость взволнованной хозяйке "воскрес".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ