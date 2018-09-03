Россиянин пытается избавиться от кота-экстрасенса: фото животного

В объявлении отмечается, что кот видит "привидения и духов", а также определяет наличие в квартире "злых или добрых сил". Кроме того, по заверению нынешнего владельца, зверь поможет опытным экстрасенсам общаться с потусторонним миром.

Как рассказал хозяин животного изданию "Сибдепо", коту четыре года. Расстаться с ним владелец решил из-за того, что в квартире, где он живет с семьей, для кота мало места, и ему приходится обитать на даче.

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По словам мужчины, экстрасенсорные способности у кота обнаружили, когда семья собиралась приобрести дом. "Хотели купить дом, по традиции решили кота первым запустить. А он не пошел ни в какую. Потом у соседей поинтересовались, они рассказали, что там бабушка жила нехорошая. Он это все, видимо, почувствовал и предостерег нас таким образом", — пояснил владелец.

Он также отметил, что столь высокую цену запросил для привлечения внимания потенциальных покупателей, однако добавил, что не станет возражать, если кто-то действительно решит купить за кота такую сумму.