Пять самых опасных дней в сентябре 2018 года

Не все даты в календаре будут одинаково благоприятны в сентябре. Зная о предупреждениях астрологов, можно уберечь себя от неприятностей в опасные дни, пишет Dailyhoro.
Почему в некоторые дни Фортуна словно сопровождает нас в каждом начинании, а в другие — отворачивается, и приходится прилагать усилия, чтобы не оказаться у разбитого корыта? За удачу или неудачу отвечают разные факторы: это и случайные обстоятельства, и везение, и биоэнергетика самого человека, и то, как расположены в тот или иной день звезды. Эксперты подготовили перечень самых опасных дней нынешнего сентября.
9 сентября. Полутораквадратура Венеры и Нептуна
В этот день две планеты, Венера и Нептун, войдут в конфликт. Так как Венера относится к планетам «внутренним», которые вращаются вокруг Солнца внутри орбиты Земли, а Нептун, соответственно, к «внешним», их противостояние приведет к деловым и социальным конфликтам иерархического плана.
В такой день поручения начальства кажутся невыполнимыми, а подчиненные, соответственно, нерасторопными.
Вероятны также споры между старшим поколением и младшим: можно столкнуться как с протестом дочери-подростка, так и с непобедимыми установками поколения бабушек-дедушек. Среди коллег стоит остерегаться тайных ударов в спину и не участвовать в распространении сплетен.
Сразу несколько обстоятельств могут усугубить положение дел. Первое: Венера и Нептун сойдутся в негативном аспекте в Скорпионе, что активизирует у многих людей скрытые эгоистические желания, интерес к интригам и другие темные стороны характера. Второе: на этот день придется зеркальная дата 09.09.
При благоприятных обстоятельствах в зеркальные дни можно исполнять желания, однако если в этот день с самого утра все пойдет не так, лучше не искушать судьбу и позаботиться о собственной энергетической защите.
Третье: на 9-е число выпадает Новолуние. Упадок сил перед лицом возможных трудностей способен разрушить планы, а потому нельзя поддаваться апатии и пускать дела на самотек.
14 сентября. Меркурий и Нептун в оппозиции
Неблагоприятный аспект приведет к столкновению точек зрения, к внутренним конфликтам и сомнениям. Возможны борьба высоких помыслов и низменных мыслей, сложный выбор между желаниями и необходимостью.
Повышается риск предательства и лицемерия, возникают обстоятельства, в которых можно в угоду мимолетной выгоде разрушить то, что уже создано.
В такие дни тайное становится явным, рвутся любовные треугольники. Чтобы благополучно провести такой день, необходимо прислушиваться к голосу разума с утра и до самого вечера, не поддаваясь сиюминутным порывам. Помощь близким и небольшая посильная благотворительность могут развернуть происходящее в вашу пользу.
19 сентября. Луна в тригоне с Солнцем
Этот аспект ведет к застою и апатии, Козерог — знак Зодиака, под эгидой которого пройдет этот день, — может привести к обострению упрямства там, где необходимы гибкость и взгляд со стороны. Этот день опасен тем, что,
не рассмотрев собственные слабые стороны, недооценив противников и конкурентов и не «прикрыв тылы», можно провалить даже успешное начинание.
Как предотвратить опасности дня? Соблюдать осторожность, обращать внимание на мелочи и по возможности не планировать ничего грандиозного. Эта дата благоприятна для сглаживания острых углов в отношениях.
23 сентября. Квиконс Меркурия и Урана
Этот аспект ведет к противоборству двух противоположностей. В такую дату можно прийти к взаимоисключающим выводам и оказаться в тупике, а также столкнуться с ошибками прошлого и потом долго разбираться с последствиями.
Особенно это характерно для финансов, но и в других жизненных сферах кому-то, возможно, придется возвращать долги или расплачиваться по счетам.
Чтобы избежать отрицательной энергетики 23 сентября, лучше следовать за обстоятельствами и держаться в стороне от жизненных бурь и драм. Своевременный отдых принесет куда больше пользы.
25 сентября. Полнолуние в знаке Овна
Полная Луна — время энергетики на пике. В такое время встречи не случайны, а любое событие может оказаться знаком свыше и привести к судьбоносному повороту на жизненном пути.
Все эти обстоятельства могут быть благоприятны, но воздействие подвластного огненной стихии Овна грозит внести свои корректировки в планы на день.
Опасность подстерегает импульсивных людей, склонных к спонтанным действиям и не слишком осторожных в высказываниях.
Можно надолго испортить отношения с людьми, от покровительства которых зависит благополучие. Также требуется осмотрительность в суждениях: своим мнением лучше не делиться с приятелями или коллегами, чтобы сказанное не обернулось против вас. В такие даты медленнее заживают ранки, поэтому специалисты советуют аккуратно обращаться с острыми предметами и огнем.
Несмотря на ряд рисков, в целом сентябрь 2018 года обещает быть благополучным месяцем, в который можно идти за мечтой и даже исполнять желания. Однако для этого нужно отказаться от негативных мыслей и настроиться на лучшее.