Пять самых опасных дней в сентябре 2018 года

Почему в некоторые дни Фортуна словно сопровождает нас в каждом начинании, а в другие — отворачивается, и приходится прилагать усилия, чтобы не оказаться у разбитого корыта? За удачу или неудачу отвечают разные факторы: это и случайные обстоятельства, и везение, и биоэнергетика самого человека, и то, как расположены в тот или иной день звезды. Эксперты подготовили перечень самых опасных дней нынешнего сентября.

9 сентября. Полутораквадратура Венеры и Нептуна

В этот день две планеты, Венера и Нептун, войдут в конфликт. Так как Венера относится к планетам «внутренним», которые вращаются вокруг Солнца внутри орбиты Земли, а Нептун, соответственно, к «внешним», их противостояние приведет к деловым и социальным конфликтам иерархического плана.

В такой день поручения начальства кажутся невыполнимыми, а подчиненные, соответственно, нерасторопными.

Вероятны также споры между старшим поколением и младшим: можно столкнуться как с протестом дочери-подростка, так и с непобедимыми установками поколения бабушек-дедушек. Среди коллег стоит остерегаться тайных ударов в спину и не участвовать в распространении сплетен.

Сразу несколько обстоятельств могут усугубить положение дел. Первое: Венера и Нептун сойдутся в негативном аспекте в Скорпионе, что активизирует у многих людей скрытые эгоистические желания, интерес к интригам и другие темные стороны характера. Второе: на этот день придется зеркальная дата 09.09.

При благоприятных обстоятельствах в зеркальные дни можно исполнять желания, однако если в этот день с самого утра все пойдет не так, лучше не искушать судьбу и позаботиться о собственной энергетической защите.

Третье: на 9-е число выпадает Новолуние. Упадок сил перед лицом возможных трудностей способен разрушить планы, а потому нельзя поддаваться апатии и пускать дела на самотек.

14 сентября. Меркурий и Нептун в оппозиции

Неблагоприятный аспект приведет к столкновению точек зрения, к внутренним конфликтам и сомнениям. Возможны борьба высоких помыслов и низменных мыслей, сложный выбор между желаниями и необходимостью.

Повышается риск предательства и лицемерия, возникают обстоятельства, в которых можно в угоду мимолетной выгоде разрушить то, что уже создано.

В такие дни тайное становится явным, рвутся любовные треугольники. Чтобы благополучно провести такой день, необходимо прислушиваться к голосу разума с утра и до самого вечера, не поддаваясь сиюминутным порывам. Помощь близким и небольшая посильная благотворительность могут развернуть происходящее в вашу пользу.

19 сентября. Луна в тригоне с Солнцем

Этот аспект ведет к застою и апатии, Козерог — знак Зодиака, под эгидой которого пройдет этот день, — может привести к обострению упрямства там, где необходимы гибкость и взгляд со стороны. Этот день опасен тем, что,

не рассмотрев собственные слабые стороны, недооценив противников и конкурентов и не «прикрыв тылы», можно провалить даже успешное начинание.