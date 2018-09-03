Большая грузинская свадьба: сын Ларисы Гузеевой женился на своей давней возлюбленной

Сын Ларисы Гузеевой - 26-летний Георгий - сделал предложение своей избраннице Анне еще год назад. К свадьбе готовились двенадцать месяцев, поэтому неудивительно, что торжество настолько понравилось гостям, сто они не смогли сдержать слез во время трогательной церемонии.

Бракосочетание проходило в Грузии, на родине отца Георгия Кахи Толордавы. Лариса прилетела в Тбилиси вместе со своей дочерью Лелей.

Гузеева считает, что ей повезло с невесткой, потому что девушку сын выбрал скромную и хозяйственную.

Мои любимые!❤️ A post shared by Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) on Sep 2, 2018 at 3:06am PDT

Телеведущая всячески демонстрирует хорошее отношение к Анне.

"Она красавица, моя девочка любимая, Анечка! Самая красивая невеста на Земле. Посмотрите, полюбуйтесь все!"

- поделилась Гузеева своей радостью с поклонниками.

Супруга Георгия за вечер сменила два наряда. Пышное платье, украшенное кружевом, Анна надела на торжественную церемонию, второй же наряд, в котором она красовалась на банкете, был элегантным и лаконичным.