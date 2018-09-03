Большая грузинская свадьба: сын Ларисы Гузеевой женился на своей давней возлюбленной

В субботу, 1 сентября сын известной российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Георгий сочетался браком со своей любимой девушкой Анной. Торжество получилось настолько душевным, что гости плакали от счастья, пишет Woman.
Сын Ларисы Гузеевой - 26-летний Георгий - сделал предложение своей избраннице Анне еще год назад. К свадьбе готовились двенадцать месяцев, поэтому неудивительно, что торжество настолько понравилось гостям, сто они не смогли сдержать слез во время трогательной церемонии.
Бракосочетание проходило в Грузии, на родине отца Георгия Кахи Толордавы. Лариса прилетела в Тбилиси вместе со своей дочерью Лелей.
Гузеева считает, что ей повезло с невесткой, потому что девушку сын выбрал скромную и хозяйственную.
Телеведущая всячески демонстрирует хорошее отношение к Анне.
"Она красавица, моя девочка любимая, Анечка! Самая красивая невеста на Земле. Посмотрите, полюбуйтесь все!"
- поделилась Гузеева своей радостью с поклонниками.
Супруга Георгия за вечер сменила два наряда. Пышное платье, украшенное кружевом, Анна надела на торжественную церемонию, второй же наряд, в котором она красовалась на банкете, был элегантным и лаконичным.