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  • Большая грузинская свадьба: сын Ларисы Гузеевой женился на своей давней возлюбленной

Большая грузинская свадьба: сын Ларисы Гузеевой женился на своей давней возлюбленной Смотрите фото!

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ФОТО: Instagram

В субботу, 1 сентября сын известной российской актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Георгий сочетался браком со своей любимой девушкой Анной. Торжество получилось настолько душевным, что гости плакали от счастья, пишет Woman.

Сын Ларисы Гузеевой - 26-летний Георгий - сделал предложение своей избраннице Анне еще год назад. К свадьбе готовились двенадцать месяцев, поэтому неудивительно, что торжество настолько понравилось гостям, сто они не смогли сдержать слез во время трогательной церемонии.

Бракосочетание проходило в Грузии, на родине отца Георгия Кахи Толордавы. Лариса прилетела в Тбилиси вместе со своей дочерью Лелей.

Гузеева считает, что ей повезло с невесткой, потому что девушку сын выбрал скромную и хозяйственную.

 

Мои любимые!❤️

A post shared by Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) on

Телеведущая всячески демонстрирует хорошее отношение к Анне.

"Она красавица, моя девочка любимая, Анечка! Самая красивая невеста на Земле. Посмотрите, полюбуйтесь все!"

- поделилась Гузеева своей радостью с поклонниками.

Супруга Георгия за вечер сменила два наряда. Пышное платье, украшенное кружевом, Анна надела на торжественную церемонию, второй же наряд, в котором она красовалась на банкете, был элегантным и лаконичным.

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