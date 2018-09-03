Гороскоп на 3 сентября: обязательно прочтите, чтобы день удался

Лев

Львов ждет непростой день. Стоит отложить сложные дела, отказаться от утомительных занятий и долгих поездок. Велика вероятность резкого ухудшения самочувствия, возможно обострение хронических заболеваний, не исключены и травмы. Общее снижение жизненного потенциала не скажется на вашем настроении, однако легкомыслие, присущее вам сегодня, может привести к неприятным последствиям.

Вы склонны занимать активную жизненную позицию и не собираетесь проводить все свободное время дома. Стремление к общению очень сильно, однако вы неразборчивы, что может породить серьезные проблемы. Новое романтическое увлечение будет сильным и ярким, однако начавшиеся в этот день отношения принесут вам немало проблем.

Дева

Чрезвычайно удачный день для тех, кто стремится к переменам в личной жизни и готов проявлять инициативу для получения желаемого. Вас ждут интереснейшие знакомства, новые романтические увлечения, стремительно развивающиеся отношения. Однако риск потерять голову весьма велик; вы поступите мудро, если откажетесь от опрометчивых поступков, прислушаетесь к советам человека, который хорошо знает жизнь.

На светских мероприятиях вы будете в центре внимания, наверняка сможете хорошо отдохнуть и повеселиться. Стечение обстоятельств позволит открыть у себя неожиданные таланты. Родственники вряд ли одобрят ваши новые идеи и планы. Не стоит слишком упорствовать: гибкостью вы добьетесь большего, чем упрямством.

Весы

Можно многого добиться, выбрав надежных союзников и помощников – трудности с этим у вас сегодня вряд ли возникнут. Ваши же собственные силы небезграничны, поэтому не беритесь за решение всех проблем в одиночку и старайтесь не перегружать себя делами. Сниженный жизненный потенциал может стать причиной недомоганий и ухудшения настроения; поддержите себя, найдите время для интересных дел, приятных покупок, общения с симпатичными людьми, увлекательных поездок.

Близкие понимают вас и готовы поддержать; не стоит скрывать свои проблемы, замыкаться в себе, отказываться идти на контакт. Искренность в отношениях с любимым человеком особенно важна для тех, кто склонен копить обиды и подолгу размышлять о ссорах и неприятных происшествиях.

Скорпион

Поберегите здоровье – чрезмерные нагрузки любого рода скажутся на самочувствии не лучшим образом. Не стоит с головой погружаться в личную жизнь, много времени поводить на вечеринках и прочих увеселительных мероприятиях. Сейчас вам куда полезнее прогулки и занятия спортом, а также знакомства с людьми, чьи интересы многообразны, а жизненная позиция – активна. Хорошо складывается общение с представителями старшего поколения, их богатый опыт будет вам очень полезен.

Найти применение творческим способностям удастся тем, кто возьмется за изучение ремесел или рукоделие. В живописи также можно достичь значительных успехов. Представителям знака, пока не рискующим попробовать свои силы на таком поприще, поднимет настроение посещение музеев и выставок.

Стрелец