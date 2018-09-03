Гороскоп на 3 сентября: обязательно прочтите, чтобы день удался

Удача ожидает тех, кто планирует совершить в этот день деловые или увеселительные поездки, посетить светские мероприятия. Люди, имеющие общие интересы и взгляды на жизнь, чувствуют особое притяжение друг к другу, что позитивно сказывается на развитии дружеских и романтических отношений, пишет Dvorec.
Овен
Не стоит заниматься утомительными делами и тяжелой физической работой. Ваша задача – отдохнуть, восстановить силы и поделиться с близкими своим оптимизмом и уверенностью в будущем. Этот день прекрасно подходит для общения с членами семьи: вы легко найдете общий язык, проявите искреннюю заботу по отношению друг к другу. Можно назначать на этот день романтические свидания и признаваться в любви, а вот с новыми отношениями спешить не стоит: не исключено, что они принесут проблемы.
Возможны головные боли, недомогания. Звезды советуют отказаться от употребления спиртных напитков, избегать долгого пребывания в душных помещениях. Занятия спортом на свежем воздухе пойдут на пользу, можно открыть в себе неожиданные таланты и научиться чему-то новому.
Телец
День характеризуется высокой напряженностью эмоционального фона, и в этом причина душевного дискомфорта, который почувствуют Тельцы. Дела обстоят не слишком плохо, но кажется, что все идет не так. Влияние негативных тенденций действительно присутствует, но оно будет легко преодолено теми, кто совладает со своим дурным настроением и примется за решение поставленных задач.
Нелегко получить поддержку членов семьи, но свойственные вам такт и терпение помогут привлечь на свою сторону даже наиболее скептически настроенных родственников. Старайтесь не критиковать любимого человека, избегать выяснения отношений – даже самые невинные ваши замечания могут быть истолкованы превратно. Стоит сократить нагрузки, ваш жизненный потенциал сейчас далек от своего максимума.
Близнецы
Жизненный потенциал снижен, не исключены недомогания и переутомление. Поэтому старайтесь не слишком напрягаться и заниматься только приятными делами. Решение сложных вопросов лучше отложить – сегодня вам трудно правильно оценить все важные факторы. Финансовый вопрос может встать очень остро, однако помощь старых друзей или членов семьи позволит вам избежать серьезных затруднений.
Удачный день для путешественников и всех, кто находится в поисках новых впечатлений. Близкие люди готовы с уважением отнестись к вашим желаниям и интересам, вы же поступите мудро, если не станете пропускать мимо ушей советы любимого человека. Романтические знакомства могут ожидать юных представителей знака, а также всех, кто с возрастом не утратил наивности и веры в людей.
Рак
Серьезность, ответственность и спокойная уверенность в своих силах – замечательные черты характера, но сегодня, увы, вряд ли они будут высоко оценены вашим любимым человеком. Попробуйте изменить привычную линию поведения, дать волю своим капризам и мимолетным желаниям; это может вызвать недоумение и даже критику, но, по крайней мере, избавит вас от молчаливого недовольства, скрытых обид. Неплохой день для встреч с родственниками; принимайте их помощь, даже если острой необходимости в ней нет.
Не торопитесь решать финансовые вопросы и делать крупные покупки: сегодня вы рискуете потратить значительно больше, чем можете себе позволить. В остальном же дела будут складываться хорошо. Очень порадуют поездки и экскурсии, да и дома вы сможете отлично провести время, если пригласите друзей.
Лев
Львов ждет непростой день. Стоит отложить сложные дела, отказаться от утомительных занятий и долгих поездок. Велика вероятность резкого ухудшения самочувствия, возможно обострение хронических заболеваний, не исключены и травмы. Общее снижение жизненного потенциала не скажется на вашем настроении, однако легкомыслие, присущее вам сегодня, может привести к неприятным последствиям.
Вы склонны занимать активную жизненную позицию и не собираетесь проводить все свободное время дома. Стремление к общению очень сильно, однако вы неразборчивы, что может породить серьезные проблемы. Новое романтическое увлечение будет сильным и ярким, однако начавшиеся в этот день отношения принесут вам немало проблем.
Дева
Чрезвычайно удачный день для тех, кто стремится к переменам в личной жизни и готов проявлять инициативу для получения желаемого. Вас ждут интереснейшие знакомства, новые романтические увлечения, стремительно развивающиеся отношения. Однако риск потерять голову весьма велик; вы поступите мудро, если откажетесь от опрометчивых поступков, прислушаетесь к советам человека, который хорошо знает жизнь.
На светских мероприятиях вы будете в центре внимания, наверняка сможете хорошо отдохнуть и повеселиться. Стечение обстоятельств позволит открыть у себя неожиданные таланты. Родственники вряд ли одобрят ваши новые идеи и планы. Не стоит слишком упорствовать: гибкостью вы добьетесь большего, чем упрямством.
Весы
Можно многого добиться, выбрав надежных союзников и помощников – трудности с этим у вас сегодня вряд ли возникнут. Ваши же собственные силы небезграничны, поэтому не беритесь за решение всех проблем в одиночку и старайтесь не перегружать себя делами. Сниженный жизненный потенциал может стать причиной недомоганий и ухудшения настроения; поддержите себя, найдите время для интересных дел, приятных покупок, общения с симпатичными людьми, увлекательных поездок.
Близкие понимают вас и готовы поддержать; не стоит скрывать свои проблемы, замыкаться в себе, отказываться идти на контакт. Искренность в отношениях с любимым человеком особенно важна для тех, кто склонен копить обиды и подолгу размышлять о ссорах и неприятных происшествиях.
Скорпион
Поберегите здоровье – чрезмерные нагрузки любого рода скажутся на самочувствии не лучшим образом. Не стоит с головой погружаться в личную жизнь, много времени поводить на вечеринках и прочих увеселительных мероприятиях. Сейчас вам куда полезнее прогулки и занятия спортом, а также знакомства с людьми, чьи интересы многообразны, а жизненная позиция – активна. Хорошо складывается общение с представителями старшего поколения, их богатый опыт будет вам очень полезен.
Найти применение творческим способностям удастся тем, кто возьмется за изучение ремесел или рукоделие. В живописи также можно достичь значительных успехов. Представителям знака, пока не рискующим попробовать свои силы на таком поприще, поднимет настроение посещение музеев и выставок.
Стрелец
День приятный и удачный, позволяющей наслаждаться жизнью и блистать всеми гранями своей неординарной личности. Вы готовы к необычным и даже вызывающим поступкам, но и в роли возмутителя спокойствия не потеряете своего врожденного благородства и природного обаяния. Массу удовольствия принесет общение с членами семьи: родственники знают, чем вас можно порадовать, вы же охотно окажете им помощь в решении мелких накопившихся проблем.
Вас ждет немало интересных событий, поднимающих настроение развлечений и интересных встреч. Жаловаться на недостаток внимания со стороны представителей противоположного пола нет оснований, но вряд ли кто-то заинтересует вас всерьез; если такое все же случится, знайте – это судьба.
Козерог
Жизненный потенциал высок, и именно благодаря ему вы сможете преодолеть неприятности, которые готовит этот день. Очень непроста ситуация в профессиональной сфере, на работе вас могут ожидать разочарования и проблемы, к тому же придется заниматься исправлением ранее совершенных ошибок – своих и чужих. Нужно проявить терпение и благоразумие, чтобы наладить отношения с влиятельными людьми, но усилия ваши не будут напрасными.
Взаимопонимание с любимым человеком сегодня, увы, является чем-то из области фантастики. Но в ваших силах избежать конфликтов и ссор, проявив максимум миролюбия и такта. Если вы собираетесь провести время со своим избранником, выбирайте места, где неудобно вести долгие печальные беседы.
Водолей
Могут всерьез расстроить мелкие недоразумения, досадные неудачи. Вы склонны преувеличивать важность своих промахов и допущенных ошибок, и в этом, пожалуй, главная причина плохого настроения и душевных тревог. В такой ситуации очень полезным будет общество близких людей, которые рады поддержать вас всегда и во всем. Родственники готовы оказать и финансовую поддержку, помочь с покупками и дать хорошие советы, касающиеся инвестиций.
Прекрасным развлечением для вас станет поездка по маршруту, навевающему приятные воспоминания. Не отказывайте себе в удовольствии провести время с любимым человеком, рассказать о своих чувствах. Новые знакомства, завязанные не по вашей инициативе, могут положить начало серьезным отношениям.
Рыбы
День открывает массу возможностей, и вы наверняка сможете воспользоваться ими: творческий потенциал огромен, сил и энергии предостаточно – можно ли найти лучший момент для того, чтобы начать действовать? Близкие люди правильно поймут и высоко оценят ваши поступки, даже если речь будет идти о некотором нарушении традиций и общепринятых правил. Организация отдыха и развлечений для себя и окружающих станет вашей обязанностью, и выполнена она будет просто блестяще. Можно отправиться в путешествие, побывать в театре или посетить светское мероприятие – приятные эмоции вам гарантированы.
Финансовая картина благоприятна, вы можете позволить себе и давно запланированные, и спонтанные покупки. Высокий жизненный тонус гарантирует вам хорошее самочувствие и оптимистическое настроение в течение всего дня.