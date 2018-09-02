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  • Смотри: невесту Тимати разнесли после откровенной съемки

Смотри: невесту Тимати разнесли после откровенной съемки

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Тимати

ФОТО: Фото организаторов

В официальном аккаунте рэпера Тимати в Instagram были опубликованы кадры с откровенной фотосессии исполнителя и его спутницы Анастасии Решетовой. Однако по вкусу интригующие кадры пришлись не всем, пишет Dni.ru.

Общественность окончательно перестала понимать, что происходит в личной жизни рэпера Тимати и его спутницы Анастасии Решетовой. В Сети ходили слухи, что пара распалась. Называли даже нового избранника красавицы – дескать, им стал некий 19-летний сын миллиардера.

 

25.08.18 @volkonskaya.reshetova

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

Сами Тимати и Решетова происходящее комментировали крайне туманно. И вот, на странице рэпера в Instagram появились кадры с их совместной откровенной фотосессии. У переживавших за личную жизнь исполнителя и модели отлегло от сердца. Однако Рустам Солнцев, скандально известный участник телепроекта "Дом-2", уверен, что разрыв между возлюбленными был настоящим и примирением дело даже не пахнет.

Анастасию Решетову он упорно называет бывшей девушкой Тимати, а ее нынешним парнем – 19-летнего молодого человека. Впрочем, не это оказалось центральной темой для Солнцева. Он заявил, что девушка выглядит намного старше, чем ее спутники.

 

25.08.18. 🔒

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)

"Она не выглядит его девушкой. Все также мамой. Это же призвание, быть мамой и для рэпера, и для сына миллиардера!", – цитирует StarHit Рустама Солнцева. "И ничего в этом плохого нет. Мама – это же прекрасное слово, это тепло, морщинки, это доброта…", – добавил он

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