Смотри: невесту Тимати разнесли после откровенной съемки

Общественность окончательно перестала понимать, что происходит в личной жизни рэпера Тимати и его спутницы Анастасии Решетовой. В Сети ходили слухи, что пара распалась. Называли даже нового избранника красавицы – дескать, им стал некий 19-летний сын миллиардера.

25.08.18 @volkonskaya.reshetova Публикация от Black Star (@timatiofficial) 1 Сен 2018 в 10:54 PDT

Сами Тимати и Решетова происходящее комментировали крайне туманно. И вот, на странице рэпера в Instagram появились кадры с их совместной откровенной фотосессии. У переживавших за личную жизнь исполнителя и модели отлегло от сердца. Однако Рустам Солнцев, скандально известный участник телепроекта "Дом-2", уверен, что разрыв между возлюбленными был настоящим и примирением дело даже не пахнет.

Анастасию Решетову он упорно называет бывшей девушкой Тимати, а ее нынешним парнем – 19-летнего молодого человека. Впрочем, не это оказалось центральной темой для Солнцева. Он заявил, что девушка выглядит намного старше, чем ее спутники.

25.08.18. 🔒 Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 1 Сен 2018 в 1:51 PDT