Убитая горем Пугачева появилась у гроба Кобзона

Поклонники долго гадали: придет ли Алла Пугачева на похороны человека, с которым была близко знакома, выступала на одной сцене, пела дуэтом, ссорилась и мирилась? В фотоархивах есть исторический снимок, сделанный весной 1981 года. Тогда в Центральном доме работников искусства (ЦДРИ) на так называемый антиюбилей – 86 лет – Леонида Утесова собрались все тогдашние звезды. Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Борис Брунов, Алла Пугачева. Сегодня она осталась одна...

Разумеется, Примадонна пришла проститься с Иосифом Давыдовичем – в черной шляпе, с огромным букетом цветов... Но от комментариев прессе категорически отказалась: "Нет, нельзя "несколько слов" – ни сейчас, ни потом!"