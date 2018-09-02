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Убитая горем Пугачева появилась у гроба Кобзона

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Алла Пугачева простилась с Иосифом Кобзоном

ФОТО: SCANPIX

В Концертном зале имени Чайковского в Москве продолжается церемония прощания с легендарным Иосифом Кобзоном. Тысячи людей – знаменитостей и рядовых – пришли проститься с человеком, который олицетворял собой эпоху, сообщает издание Dni.ru.

Поклонники долго гадали: придет ли Алла Пугачева на похороны человека, с которым была близко знакома, выступала на одной сцене, пела дуэтом, ссорилась и мирилась? В фотоархивах есть исторический снимок, сделанный весной 1981 года. Тогда в Центральном доме работников искусства (ЦДРИ) на так называемый антиюбилей – 86 лет – Леонида Утесова собрались все тогдашние звезды. Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Борис Брунов, Алла Пугачева. Сегодня она осталась одна...

Разумеется, Примадонна пришла проститься с Иосифом Давыдовичем – в черной шляпе, с огромным букетом цветов... Но от комментариев прессе категорически отказалась: "Нет, нельзя "несколько слов" – ни сейчас, ни потом!"

А за несколько часов до панихиды на своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала фотографию совсем молодого Кобзона и подписала: "В моем сердце ты останешься таким. Прощай".

 

В моем сердце ты останешься таким.Прощай.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

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