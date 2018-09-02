Эксклюзивная галерея: помолодевшая Алена Апина взорвала Кохтла-Ярве своей энергией и сексуальностью
2 сентября 2018, 9:41
Многие как в Эстонии, так и в мире отмечали вчера 1 сентября - День знаний. Но в Кохтла-Ярве жители и гости города праздновали День района Ярве. Главной звездой вечера стала Алена Апина, которая с годами становится моложе и красивее.
Апина известна публике по своим хитам «Леха» и «Электричка», а также по группе «Комбинация», которая была невероятно популярной в лихие 90-е.
Смотрите галерею с концерта помолодевшей Алены Апины, собравшей аншлаг в Кохтла-Ярве.