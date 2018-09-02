2 сентября - лучший день для этих знаков Зодиака, им сегодня точно повезет!

Сегодня вас всюду встречают по одежке, поэтому внешний вид должен быть безупречным. Откажитесь от чрезмерно ярких нарядов, экстравагантного макияжа: люди, чью симпатию вы хотели бы завоевать, высоко оценят разумный консерватизм. Семейные отношения почти идеальны, старые обиды забываются, на смену им приходят взаимопонимание и забота.

Дева

Девы работают плодотворно и упорно, вопреки козням недоброжелателей достигая поставленных целей. Все поступки представителей данного знака в высшей степени разумны, но могут быть ложно истолкованы окружающими, а потому важно вовремя разъяснить свою точку зрения, чтобы избежать недопонимания. Финансовая ситуация радует стабильностью, можно делать небольшие покупки; звезды советуют приобретать вещи, предназначенные для личного использования.

Настроение переменчиво, порой раздражение и гнев настигают вас в самый неподходящий момент. Хуже всего придется вашей «половинке»: именно на любимого человека вы склонны обрушивать лавину проблем, некоторые из которых на самом деле яйца выеденного не стоят.

Весы

Снижение жизненного тонуса влечет за собой потерю интереса к обычным делам, выполнению профессиональных обязанностей. Нельзя упрекнуть вас в недобросовестности и неисполнительности, но желания подойти к своим занятиям творчески и найти оптимальный способ решения поставленных задач у Весов сегодня определенно нет. Именно это является причиной разногласий с коллегами и недовольства руководства.

Зато к личным проблемам вы подходите куда более ответственно, а потому результат не заставит себя ждать. Сегодня у Весов появляется шанс не просто наладить отношения с любимым человеком, но и помириться после серьезной ссоры, восстановить связь после разрыва. Члены семьи относятся к вам с пониманием и не дают поводов для жалоб.

Скорпион

У Скорпионов есть возможность преуспеть в профессиональных делах, доказать свое превосходство над конкурентами и значительно увеличить доходы. Единственная проблема состоит в том, что для сотрудничества день не подходит категорически – исключением является лишь семейный бизнес. Если вы не ведете общих дел с родственниками, настройтесь на то, что и проблемы решать, и планы воплощать в жизнь придется самостоятельно.

Отношения между влюбленными входят в непростую фазу: день связан с борьбой за лидерство, пересмотром приоритетов. Трудность состоит в том, что сегодня вам будет очень трудно правильно оценить последствия своих поступков – ошибки «всплывут» позже, когда их уже нельзя будет исправить.

Стрелец

Стрельцы, вопреки обыкновению, медлительны и чересчур осторожны. Почти невозможно узнать представителей этого огненного знака в тех людях, которые сегодня склонны раздумывать над каждым шагом, часами взвешивать «за» и «против», откладывать принятие мало-мальски ответственных решений. Все дело в снижении жизненного тонуса; вам пошли бы на пользу отдых на природе или увеселительная поездка.