«Купи трусы»: Панин возмутил очередным голым фото

Несмотря на то, что уже не каждый телезритель сможет припомнить роли актера Алексея Панина, он продолжает оставаться одним из самых узнаваемых и обсуждаемых артистов в России. Разгадка кроется в его поведении, которое одни называют искренностью и непосредственностью, а другие – бесстыдством и эпатажем.

Как бы то ни было, отказываться от выбранной модели поведения актер, по всей видимости, не собирается. Красноречивым доказательством этому тезису служит очередная голая фотография Алексея Панина, опубликованная на его странице в Instagram.

На снимке актер сидит абсолютно голый на камне и показывает зрителям сложенное пальцами рук сердечко. Благодаря открытой позе, актер демонстрирует оператору не только символ любви, но и свое причинное место. Однако в отличие от того, кто стоял по ту сторону камеры, это увидеть пользователи Сети не могу – Алексей Панин благоразумно прикрыл "срам" в фоторедакторе.

A post shared by Алексей Панин (@alexeypanin99) on Aug 30, 2018 at 3:46am PDT

Отметим, не всем подписчикам зрелище пришлось по нраву. Некоторые признались, что устали от откровенных снимков актера. "Открой сбор купи себе мозги и трусы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такую страшное тело стыдно показывать... фу...", "Я конечно все могу понять, но вопрос зачем? Зачем нам всем это публиковать так часто и настойчиво?", "Это псих.расстройство, когда у человека абсолютное отсутствие стыда", – сокрушались комментаторы.

A post shared by Алексей Панин (@alexeypanin99) on Aug 26, 2018 at 7:28am PDT

Впрочем, их голоса едва ли были заметны среди общего одобрительного гула подписчиков Алексея Панина. Те призвали актера не обращать внимания на критиков и продолжать жить так, как он хочет, не забывая радовать обитателей Сети новыми фотографиями и видео.