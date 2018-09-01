Помолодела и похорошела: Пугачева в минишортах вернулась на родину

Отдых в Прибалтике пошел 69-летней Пугачевой на пользу – похорошела и словно даже помолодела. Из поезда на Рижском вокзале Москвы она выпорхнула легко, как девочка. В коротких шортах, молодежной футболке и кепке, она излучала сексуальность. "Мое самое большое желание, мой стимул – чтобы дети видели во мне моложавую маму, нежели молодящуюся бабушку", – всегда подчеркивает певица.

Лиза и Гарри, кстати, 18 сентября отметят первый юбилей – им исполнится по пять лет. Подготовкой к празднику и займется певица в ближайшие дни. Кроме того, она лично хочет проводить в первый класс любимого племянника. А 2 сентября артистка, скорее всего, появится в концертном зале имени Чайковского на прощении с Иосифом Кобзоном, с которым была знакома еще с конца 60-х годов прошлого века и прошла много дорог. А потом Примадонна сосредоточится на подготовке к юбилейному концерту Леонида Агутина, для которого перепела его песню "Ты плачешь", слегка изменив стихи.

У поезда семейство Пугачевых-Галкиных встречала директор Елена Чупракова и почти вплотную поданная к вагону черная машина представительского класса. Так что случайным зевакам подойти к певице было невозможно. В прошлом году, кстати, писали, что при отъезде Аллы Борисовны в это же время из Риги, платформу оцепила полиция, чтобы не создавать ажиотажа.