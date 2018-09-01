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  • Как девочка: в Сети обсуждают помолодевшую Леру Кудрявцеву

Как девочка: в Сети обсуждают помолодевшую Леру Кудрявцеву

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Лера Кудрявцева

ФОТО: SCANPIX

47-летняя Лера Кудрявцева опубликовала в своем микроблоге новое фото, на котором выглядит свежей и похорошевшей, пишет Леди.Mail.ru.

 

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on

Поклонники отметили, что на снимке телеведущая выглядит как 20-летняя девушка и восхитились ее красотой. «Лерочка, вы прекрасно выглядите!»,  «Молодая и красивая девушка! Нет, возраст — это не про нее», «Лера, вы прям помолодели!», «Такая красивая, сияющая и счастливая!» — восхищаются фолловеры звезды.

Напомним, что в середине августа телеведущая во второй раз стала матерью: у Леры и ее супруга, 30-летнего хоккеиста Игоря Макарова, родилась девочка, которую назвали Марией.

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