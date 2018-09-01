Как девочка: в Сети обсуждают помолодевшую Леру Кудрявцеву

Поклонники отметили, что на снимке телеведущая выглядит как 20-летняя девушка и восхитились ее красотой. «Лерочка, вы прекрасно выглядите!», «Молодая и красивая девушка! Нет, возраст — это не про нее», «Лера, вы прям помолодели!», «Такая красивая, сияющая и счастливая!» — восхищаются фолловеры звезды.