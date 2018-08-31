Пять секс-трюков, которые обязательно стоит попробовать после 40 лет

Поза «чайные ложечки»

Пары с большим стажем очень хорошо умеют делать много важных вещей: воспитывать детей, планировать путешествия, строить семейный бизнес, придумывать милые традиции и хранить их. Есть в их отношениях и чудесные миленькие привычки, например — спать в обнимку.

Так вот, если у пары, живущей такой насыщенной жизнью, вечером лишь одно желание — рухнуть в постель и уснуть, привычные объятия могут стать неплохой прелюдией.

Потому что поза «чайные ложечки» — это тогда, когда женщина лежит на боку, а мужчина обнимает ее сзади. Идеальная поза для объятий при засыпании, а еще — для секса. Для этого достаточно просто прижаться друг в другу покрепче. И главное — не нужно прилагать много усилий никому из партнеров.

Кроме того, «чайные ложечки» — это практически «догги-стайл», только избавленный от силы гравитации. А значит, ваши локти и колени не будут испытывать лишней нагрузки.

Утренний секс

Кстати, об усталости. Если, вы часто откладываете вечерний секс, просто потому что валитесь с ног, то занятие любовью утром может стать решением проблемы.

Можно удивить партнера, разбудив его ласковым поцелуем. Главное — немного перестроить режим дня, чтобы не опоздать на работу. Кто знает, надолго ли затянется ваша утренняя гимнастика.

Поза «собака мордой вниз»

Нет, это не секс-поза для любителей йоги. Но это позиция, в которой практически исключается нагрузка на позвоночник и его поясничный отдел. Пригодится тем, кто опасается, что его «переклинит» в разгар бурной ночи.

Женщине нужно лечь на живот и подложить под него небольшую подушку так, чтобы бедра были чуть приподняты по отношению к верхней части тела. Мужчина занимает позицию сверху. Кстати, это довольно хитрый ход, чтобы переложить всю ответственность на него, а самой расслабиться и получить удовольствие.

Секс при свете

Сексуальная удовлетворенность женщин растет прямо пропорционально возрасту. В 20 лет они волнуются из-за лишнего веса, несуществующих складочек на теле или формы груди. А после 40, как правило, не просто перестают переживать из-за внешности, но в деталях знают, как доставить телу удовольствие.

А значит, с удовольствием пробуют что-то новое, и в том числе — секс при свете. Если вы раньше предпочитали секс в полной темноте, то включить пару ночников — это еще и один из способов увидеть себя и своего партнера в новом свете. В прямом и переносном смысле.

Поза «на спине»

Трудно в это поверить, но есть поза, когда оба лежат на спине и никто совсем не доминирует. Наверное, это самая лучшая поза для отчаянно устающих пар.

В общем, вы оба ложитесь на спину, пододвигаетесь друг к другу как можно ближе. Женщина закидывает одну ногу поверх тела мужчина и выбирает угол, под которым ему будет удобно в нее войти. Профит.

Прогулка нагишом

Многие верят, что с возрастом сексуальность снижается. Но почему-то не учитывают факт, что интерес к сексу может исчезнуть по другой причине: женщина и ее партнер просто слишком давно вместе.

Долговременные отношения хороши тем, что в них женщина чувствует себя более защищенной, а значит — более расслабленной. У пары устанавливается свой ритм эротической жизни, устраивающий обоих. Только вот любимые начинают забывать, каково это — удивлять друг друга.