Узнай, что принесет первый день осени всем знакам Зодиака

Хороший день для поездок и путешествий, посещения увеселительных заведений, участия в разнообразных торжествах. Родственники могут неодобрительно отнестись к некоторым вашим поступкам, но выяснение отношений следует отложить до более благоприятного момента.

Дева

Этот день можно посвятить как делам, так и отдыху – в обоих случаях он обещает быть приятным и интересным. Вероятно получение приятных известий издалека. У многих представителей знака появится отличный повод для встречи с друзьями, организации торжественного мероприятия. Финансовое положение стабильно, можно порадовать себя приятными покупками. Удачный день для приобретения туристических путевок или вещей, которые могут пригодиться в путешествии.

Отношения с близкими будут строиться на обсуждении «деловых» вопросов: вам напомнят о данных ранее обещаниях, придется принимать активное участие в решении общих проблем. Однако все это не помешает получать удовольствие от общения с людьми, которые вам дороги, и радоваться жизни.

Весы

Этот день подходит для делового общения, проведения переговоров и встреч. Рутинная, малоинтересная работа будет даваться с трудом, необходимость выполнять повседневные обязанности не лучшим образом скажется на вашем настроении. Нежелательно заниматься расчетами, составлять подробные планы на будущее; зато можно заниматься организацией чужого труда, не скупиться на ценные указания.

Не исключены ссоры с родственниками. Конфликты, даже возникшие по малозначительным причинам, затянутся. Избегайте обидных шуток: сегодня ваше чувство юмора не назовешь безобидным. Влюбленные смогут улучшить отношения, если воспользуются благоприятным стечением обстоятельств.

Скорпион

Очень удачный день с профессиональной точки зрения. Однако работа отнимет много времени, что может не лучшим образом сказаться на отношениях с близкими, в особенности – любимым человеком. Кроме того, не исключены ситуации, острая реакция на которые может лишить вас душевного равновесия. Важно сохранять хладнокровие даже в трудные моменты, не паниковать; здравый смысл убережет вас от многих ошибок.

Вероятны успехи у тех, кто занят научной и исследовательской деятельностью. Есть вероятность улучшения финансового положения, появления новых источников дохода. Ваши деловые качества не останутся незамеченными на важных переговорах и позволят заключить многообещающие сделки.

Стрелец

День напряженный, беспокойный. Борьба с недоброжелателями отнимет немало сил, победы же, с таким трудом одержанные вами, окажутся незначительными. Вы поступите мудро, если на время уйдете в тень, постараетесь прислушаться к своей интуиции, разобраться с собственными желаниями и стремлениями. Можно рассчитывать на поддержку друзей. А вот родственники и любимый человек сегодня вряд ли смогут понять вас правильно.

Сложная финансовая ситуация заставляет задуматься о сокращении расходов. Чрезмерно активный отдых, равно как и неумеренное употребление спиртных напитков, могут нанести сильный удар по вашему здоровью. Постарайтесь не планировать на этот день долгих и опасных путешествий.

Козерог

Решение профессиональных проблем окажется трудным и утомительным делом, а желающих помочь вам вряд ли будет много. Старайтесь спокойно относиться к критическим замечаниям, избегайте контактов с малознакомыми людьми. Излишняя доверчивость сослужит вам плохую службу. Это день пересмотра планов. Можно приступать к реализации новых идей, но слишком торопиться не стоит.

Возможны разногласия с любимым человеком, в некоторых случаях дело дойдет до серьезных ссор. Жизненный потенциал несколько снижен, возможны недомогания. Откажитесь от далеких поездок и занятий, связанных с серьезными физическими нагрузками.

Водолей

Хороший день для решения финансовых и имущественных вопросов, заключения сделок. Некоторым представителям знака придется выбирать между возможным профессиональным ростом и немедленным увеличением доходов; постарайтесь не торопиться с решением. День подходит для восстановления прерванных отношений, как деловых, так и личных. Новые интересы появляются у людей творческих профессий.

Нежелательны поездки, юным Водолеям следует больше времени провести в обществе членов семьи. Возможен незапланированный визит старых знакомых, не исключено посещение импровизированной вечеринки. В романтических отношениях ситуация стабильна, перемены маловероятны.

Рыбы

День плодотворного общения. Можно напомнить о себе прежним деловым партнерам, обсудить возможности сотрудничества с иностранными коллегами, получить ряд заманчивых предложений. Финансовое положение улучшится, появится возможность сделать выгодные покупки, заключить многообещающие сделки. Не исключены мелкие оплошности в работе; ваша задача – вовремя исправлять допущенные ошибки.