Узнай, что принесет первый день осени всем знакам Зодиака

Эмоциональный фон дня будет очень напряженным, поэтому людям, обычно быстро находящим общий язык, будет нелегко ладить и сохранять спокойствие при обсуждении общих проблем. Возможны серьезные конфликты у влюбленных, не исключены ссоры в недавно заключенных супружеских союзах. Сгладить острые углы смогут те, кто прислушается к советам представителей старшего поколения, а не будет полагаться исключительно на собственный опыт, пишет Дворец.
Весьма сложной обещает быть финансовая ситуация, у многих возникнет необходимость в значительных и срочных расходах. Серьезными делами следует заниматься без спешки и полагаясь, в основном, на себя: для совместной работы этот день не подходит.
Овен
Очень удачный день для тех, кто давно поставил себе цель и сейчас выбирает способ ее достижения. Прислушивайтесь к своей интуиции – она подскажет, каким путем следует идти. Проблемы в деловых отношениях не исключены, но вы сможете взять ситуацию под контроль, если будете отстаивать свою точку зрения терпеливо, но настойчиво. Очень благоприятна финансовая ситуация, можно делать покупки.
Хорошо сложатся поездки, можно отправляться в путешествия вместе с членами семьи или планировать совместный отдых. Романтические отношения развиваются гармонично, сейчас от вас не требуется проявления инициативы: просто доверьтесь судьбе и любимому человеку.
Телец
Настроение будет переменчивым, да и события дня весьма противоречивы. Потребуется немало терпения и самоконтроля, чтобы избежать ссор с родственниками. Особенно трудно придется тем, кого ожидают семейные праздники, торжества, подразумевающие присутствие большого количества людей. Довольно трудно будет найти время для занятий, доставляющих вам удовольствие, а также полноценного отдыха.
Общение с любимым человеком принесет радость, если вы не будете проявлять излишнего упрямства. Готовность к уступкам – непременное условие конструктивного диалога, итогом которого может быть решение многих проблем.
Близнецы
Этот день не принесет долгожданных перемен, но все же даст Близнецам возможность сделать первые шаги по направлению к поставленной цели. Важно не переоценивать своих возможностей и спокойно принимать помощь, которая наверняка будет предложена. Еще один значимый фактор – способность своевременно признать свои ошибки и сосредоточиться на их исправлении. Возможны интересные поездки.
Эмоциональный фон будет благоприятным, отношения с родственниками не преподнесут неприятных сюрпризов. Внимание любимого человека вас наверняка порадует. Старайтесь не скрывать своих желаний, обходиться без намеков и недомолвок.
Рак
Жизненный потенциал низок, существует вероятность недомоганий и перепадов настроения. Берегите себя от стрессовых ситуаций, а также общения с людьми, вызывающими острую неприязнь. Интуиция подскажет, с кем можно и нужно иметь дело. Поездки сложатся неплохо. При посещении увеселительных заведений воздержитесь от употребления спиртных напитков в компании малознакомых людей.
Нежелательно заниматься решением сложных задач и проблем. В трудной ситуации вы можете обратиться к близким за поддержкой: их помощь будет бескорыстной, а советы – хорошими. От кардинальной смены имиджа лучше воздержаться.
Лев
Деловая активность невысока, однако на состоянии ваших профессиональных дел это никак не скажется. Постарайтесь не рисковать по мелочам, откажитесь от участия в рискованных затеях. Хороший день для начала сотрудничества; выбирайте партнеров с хорошей репутацией, да и к собственной интуиции не забывайте прислушиваться. Возможно появление новых деловых интересов, расширение круга профессиональных обязанностей, что повлечет за собой и увеличение заработной платы.
Хороший день для поездок и путешествий, посещения увеселительных заведений, участия в разнообразных торжествах. Родственники могут неодобрительно отнестись к некоторым вашим поступкам, но выяснение отношений следует отложить до более благоприятного момента.
Дева
Этот день можно посвятить как делам, так и отдыху – в обоих случаях он обещает быть приятным и интересным. Вероятно получение приятных известий издалека. У многих представителей знака появится отличный повод для встречи с друзьями, организации торжественного мероприятия. Финансовое положение стабильно, можно порадовать себя приятными покупками. Удачный день для приобретения туристических путевок или вещей, которые могут пригодиться в путешествии.
Отношения с близкими будут строиться на обсуждении «деловых» вопросов: вам напомнят о данных ранее обещаниях, придется принимать активное участие в решении общих проблем. Однако все это не помешает получать удовольствие от общения с людьми, которые вам дороги, и радоваться жизни.
Весы
Этот день подходит для делового общения, проведения переговоров и встреч. Рутинная, малоинтересная работа будет даваться с трудом, необходимость выполнять повседневные обязанности не лучшим образом скажется на вашем настроении. Нежелательно заниматься расчетами, составлять подробные планы на будущее; зато можно заниматься организацией чужого труда, не скупиться на ценные указания.
Не исключены ссоры с родственниками. Конфликты, даже возникшие по малозначительным причинам, затянутся. Избегайте обидных шуток: сегодня ваше чувство юмора не назовешь безобидным. Влюбленные смогут улучшить отношения, если воспользуются благоприятным стечением обстоятельств.
Скорпион
Очень удачный день с профессиональной точки зрения. Однако работа отнимет много времени, что может не лучшим образом сказаться на отношениях с близкими, в особенности – любимым человеком. Кроме того, не исключены ситуации, острая реакция на которые может лишить вас душевного равновесия. Важно сохранять хладнокровие даже в трудные моменты, не паниковать; здравый смысл убережет вас от многих ошибок.
Вероятны успехи у тех, кто занят научной и исследовательской деятельностью. Есть вероятность улучшения финансового положения, появления новых источников дохода. Ваши деловые качества не останутся незамеченными на важных переговорах и позволят заключить многообещающие сделки.
Стрелец
День напряженный, беспокойный. Борьба с недоброжелателями отнимет немало сил, победы же, с таким трудом одержанные вами, окажутся незначительными. Вы поступите мудро, если на время уйдете в тень, постараетесь прислушаться к своей интуиции, разобраться с собственными желаниями и стремлениями. Можно рассчитывать на поддержку друзей. А вот родственники и любимый человек сегодня вряд ли смогут понять вас правильно.
Сложная финансовая ситуация заставляет задуматься о сокращении расходов. Чрезмерно активный отдых, равно как и неумеренное употребление спиртных напитков, могут нанести сильный удар по вашему здоровью. Постарайтесь не планировать на этот день долгих и опасных путешествий.
Козерог
Решение профессиональных проблем окажется трудным и утомительным делом, а желающих помочь вам вряд ли будет много. Старайтесь спокойно относиться к критическим замечаниям, избегайте контактов с малознакомыми людьми. Излишняя доверчивость сослужит вам плохую службу. Это день пересмотра планов. Можно приступать к реализации новых идей, но слишком торопиться не стоит.
Возможны разногласия с любимым человеком, в некоторых случаях дело дойдет до серьезных ссор. Жизненный потенциал несколько снижен, возможны недомогания. Откажитесь от далеких поездок и занятий, связанных с серьезными физическими нагрузками.
Водолей
Хороший день для решения финансовых и имущественных вопросов, заключения сделок. Некоторым представителям знака придется выбирать между возможным профессиональным ростом и немедленным увеличением доходов; постарайтесь не торопиться с решением. День подходит для восстановления прерванных отношений, как деловых, так и личных. Новые интересы появляются у людей творческих профессий.
Нежелательны поездки, юным Водолеям следует больше времени провести в обществе членов семьи. Возможен незапланированный визит старых знакомых, не исключено посещение импровизированной вечеринки. В романтических отношениях ситуация стабильна, перемены маловероятны.
Рыбы
День плодотворного общения. Можно напомнить о себе прежним деловым партнерам, обсудить возможности сотрудничества с иностранными коллегами, получить ряд заманчивых предложений. Финансовое положение улучшится, появится возможность сделать выгодные покупки, заключить многообещающие сделки. Не исключены мелкие оплошности в работе; ваша задача – вовремя исправлять допущенные ошибки.
Эмоциональный фон дня будет довольно напряженным, что помешает сохранить спокойствие и доброжелательность при общении с родственниками. Будьте, по крайней мере, терпеливы. В действительно сложных ситуациях вам на выручку придет неподражаемое чувство юмора.