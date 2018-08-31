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  • Редкий кадр: Ирина Шейк и Брэдли Купер показали подросшую дочь

Редкий кадр: Ирина Шейк и Брэдли Купер показали подросшую дочь

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32-летняя модель Ирина Шейк и ее супруг, 43-летний голливудский актер Брэдли Купер были замечены папарацци вместе с их полуторагодовалой дочерью Леей. Пара прибыла на открытие Венецианского кинофестиваля, пишет Сегодня.

Отметим, что Ирина и Брэдли редко показывают свою дочь. Ирина не публикует фото с ней в социальных сетях, а папарацци лишь изредка удается "подловить" модель и актера с дочерью на прогулке.

Брэдли Купер и Ирина Шейк начали встречаться в 2015 году. Их дочь Лея появилась на свет весной прошлого года.

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