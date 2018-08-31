Ольга Бузова готовится к появлению первенца

Поющая телеведущая мечтает о большой и дружной семье. Звезда уверена, что с помощью шоу "Замуж за Бузову" ее фантазии воплотятся в реальность, пишут Дни.ру.
Телепроект уже стартовал на ТНТ. В первом выпуске, который посмотрели миллионы россиян, Ольга Бузова познакомилась с претендентами на руку и сердце. Из 15 красавцев она оставила лишь десятерых и отправилась с ними в Италию, где проходили съемки остальных серий.
В откровенном интервью поющая телеведущая рассказала, что, увидев женихов впервые, она захотела бежать без оглядки. "Я просто сидела там и думала: "Господи, что я делаю? Какой бред… Зачем все это?". Мне казалось, что все неправильно, не по-настоящему и я опять все беру в свои руки", – призналась артистка.
Сегодня очень важный день для меня! Сегодня в 20.00 на ТНТ состоится премьера шоу "Замуж за Бузову", шоу, которое стало невероятным событием в моей жизни и во многом ее перевернуло. Шоу, аналогов которому нет 🙌🏻 Многие из вас могут скептически относиться к происходящему там - это ваше право. Но я повторюсь, что для меня - это не шоу, это реальная жизнь, чистые и честные эмоции, переживания. В этом шоу не было режиссера, главным режиссером выступала сама жизнь. Я хочу напомнить всем, что мужчины должны добиваться женщин, а женщины всегда быть королевами. Будет много сюрпризов, много красоты и много впечатлений. Но самое важное произойдет уже сегодня: я увижу тех мужчин, которые пришли ко мне, чтобы бороться за любовь! Они все очень разные, интересные и яркие. Кто из них честен и искренен, а кто пришел ради славы? Будем разбираться вместе в ближайшие пару месяцев по воскресеньям на ТнТ ❤️
"Я думала: "А вдруг я им не понравилась? Вдруг они вообще не хотят здесь быть, но находятся только потому, что это телевидение?" В общем, я загнала себя до такой степени, что стало страшно", – вспоминает артистка. Впрочем, со временем ей удалось обуздать эмоции.
Она так прониклась происходящим, что почувствовала острое желание воплотить в жизнь идеальную картину своего будущего: крепкий брак и нескольких наследников. Она готова к появлению первенца. "Естественно, я хочу семью. Кому я передам весь свой опыт? Мне нужна маленькая принцесса. Я хочу сына", – отметила Ольга.
Звезда заявила, что муж и дети не будут помехой для ее карьеры. По словам артистки, у нее грандиозные планы на будущее. Однако звезда не готова оставить сцену. "Я как бы говорю: "Принимай меня как женщину, как артиста, как человека, как музыку". Как я могу все это оставить? У меня такие глобальные планы", – цитирует звезду Woman.ru.