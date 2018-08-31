Ольга Бузова готовится к появлению первенца

Телепроект уже стартовал на ТНТ. В первом выпуске, который посмотрели миллионы россиян, Ольга Бузова познакомилась с претендентами на руку и сердце. Из 15 красавцев она оставила лишь десятерых и отправилась с ними в Италию, где проходили съемки остальных серий.

В откровенном интервью поющая телеведущая рассказала, что, увидев женихов впервые, она захотела бежать без оглядки. "Я просто сидела там и думала: "Господи, что я делаю? Какой бред… Зачем все это?". Мне казалось, что все неправильно, не по-настоящему и я опять все беру в свои руки", – призналась артистка.

"Я думала: "А вдруг я им не понравилась? Вдруг они вообще не хотят здесь быть, но находятся только потому, что это телевидение?" В общем, я загнала себя до такой степени, что стало страшно", – вспоминает артистка. Впрочем, со временем ей удалось обуздать эмоции.

Она так прониклась происходящим, что почувствовала острое желание воплотить в жизнь идеальную картину своего будущего: крепкий брак и нескольких наследников. Она готова к появлению первенца. "Естественно, я хочу семью. Кому я передам весь свой опыт? Мне нужна маленькая принцесса. Я хочу сына", – отметила Ольга.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jul 18, 2018 at 3:22am PDT