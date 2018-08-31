Стала известна сумма гонораров Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров строит карьеру певца более тридцати лет. За это время он успел обзавестись негласным званием поп-короля российской эстрады и неплохим состоянием. Согласно данным издания Forbes, доход Киркорова за последний год составил 596 миллионов рублей. При таком раскладе Филипп может себе многие позволить. Хотя чего уж греха таить: звезда не привыкла экономить на себе.

Его куртка из новой коллекции Dolce & Gabbana стоит 1,9 миллиона рублей, что вполне сопоставимо с ценой на хорошую однокомнатную квартиру где-нибудь в провинции. На сцене певца часто можно увидеть в ярких пиджаках от Balmain, стоимость которых составляет 250 тысяч рублей за одну модель.

Певец является обладателем элитной недвижимости, содержание которой также влетает в копеечку. В Москве у него есть квартира, а также загородный дом, расположенный в Мякининской пойме Москвы-реки. Стоимость особняка поп-короля составляет около 670 миллионов рублей. Также у Филиппа есть вилла в Майами и недвижимость в Болгарии. На содержание квартир и особняков у Киркорова уходит порядка двух миллионов рублей в месяц.

Киркоров не экономит на семейных праздниках. Банкет в честь 50-летия звезды обошелся ему по самым скромным подсчетам в 40 миллионов рублей. На дне рождении Филиппа присутствовала вся элита российского шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву, Диму Билана, Татьяну Навку и других. Грандиозный праздник проходил на шестом этаже Государственного кремлевского дворца. День рождение его дочери Аллы-Виктории обошлось певцу в полтора миллиона рублей.

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Jun 3, 2018 at 11:42am PDT

Несмотря на то, что Киркоров получает хорошие деньги за свои концерты, он и вкладывает в них немало средств.

«Мое новое шоу, которое я показал в Москве на свой юбилей, стоило 6,5 миллиона евро (499 миллиона рублей. — Прим. ред.). Лучший друг, очень крутой бизнесмен, мне дал денег в долг. Сейчас ему отдаю каждый месяц очень большую сумму», — рассказывал Филипп о масштабном проекте под названием «Я», премьера которого состоялась в марте 2016-го.

Многие певцы, получив популярность и славу, часто мелькают в кино. Так случилось и с Филиппом. В одно время он появлялся в сериалах «Воронины», «Отель «Элеон». За эпизоды Киркоров получал порядка миллиона рублей.

После того, как певец сдружился с Ольгой Бузовой и другими молодыми исполнителями, он стал более востребованным. Отныне его выступление на корпоративе оценивается в пять миллионов рублей. Примерно в такую же сумму обходится участие поп-короля в телевизионных проектах. Сравнительно недавно он входил в состав жюри проекта «Успех», также его часто приглашают в качестве соведущего на новогодние огоньки и телемюзиклы.

Киркоров давно пробует себя в качестве бизнесмена. У него есть караоке-клуб премиум-класса «Филармония», компания по организации детских праздников. Эти проекты приносят ему в среднем шесть миллионов рублей в год.

Ко всему прочему, Филипп активно занимается гастрольной деятельностью. Один такой концерт певца стоит примерно полтора миллиона рублей. В месяц у поп-короля выходит 10-20 выступлений.