Стала известна сумма гонораров Филиппа Киркорова

Поп-король российской эстрады привык жить на широкую ногу, благо, что финансы позволяют. За последний год доход 51-летнего Филиппа Киркорова составил сотни миллионов рублей. Большую часть прибыли Филиппу приносят корпоративные выступления, пишет СтарХит.
Филипп Киркоров строит карьеру певца более тридцати лет. За это время он успел обзавестись негласным званием поп-короля российской эстрады и неплохим состоянием. Согласно данным издания Forbes, доход Киркорова за последний год составил 596 миллионов рублей. При таком раскладе Филипп может себе многие позволить. Хотя чего уж греха таить: звезда не привыкла экономить на себе.
Его куртка из новой коллекции Dolce & Gabbana стоит 1,9 миллиона рублей, что вполне сопоставимо с ценой на хорошую однокомнатную квартиру где-нибудь в провинции. На сцене певца часто можно увидеть в ярких пиджаках от Balmain, стоимость которых составляет 250 тысяч рублей за одну модель.
Певец является обладателем элитной недвижимости, содержание которой также влетает в копеечку. В Москве у него есть квартира, а также загородный дом, расположенный в Мякининской пойме Москвы-реки. Стоимость особняка поп-короля составляет около 670 миллионов рублей. Также у Филиппа есть вилла в Майами и недвижимость в Болгарии. На содержание квартир и особняков у Киркорова уходит порядка двух миллионов рублей в месяц.
Киркоров не экономит на семейных праздниках. Банкет в честь 50-летия звезды обошелся ему по самым скромным подсчетам в 40 миллионов рублей. На дне рождении Филиппа присутствовала вся элита российского шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву, Диму Билана, Татьяну Навку и других. Грандиозный праздник проходил на шестом этаже Государственного кремлевского дворца. День рождение его дочери Аллы-Виктории обошлось певцу в полтора миллиона рублей.
Несмотря на то, что Киркоров получает хорошие деньги за свои концерты, он и вкладывает в них немало средств.
«Мое новое шоу, которое я показал в Москве на свой юбилей, стоило 6,5 миллиона евро (499 миллиона рублей. — Прим. ред.). Лучший друг, очень крутой бизнесмен, мне дал денег в долг. Сейчас ему отдаю каждый месяц очень большую сумму», — рассказывал Филипп о масштабном проекте под названием «Я», премьера которого состоялась в марте 2016-го.
Многие певцы, получив популярность и славу, часто мелькают в кино. Так случилось и с Филиппом. В одно время он появлялся в сериалах «Воронины», «Отель «Элеон». За эпизоды Киркоров получал порядка миллиона рублей.
После того, как певец сдружился с Ольгой Бузовой и другими молодыми исполнителями, он стал более востребованным. Отныне его выступление на корпоративе оценивается в пять миллионов рублей. Примерно в такую же сумму обходится участие поп-короля в телевизионных проектах. Сравнительно недавно он входил в состав жюри проекта «Успех», также его часто приглашают в качестве соведущего на новогодние огоньки и телемюзиклы.
Киркоров давно пробует себя в качестве бизнесмена. У него есть караоке-клуб премиум-класса «Филармония», компания по организации детских праздников. Эти проекты приносят ему в среднем шесть миллионов рублей в год.
Ко всему прочему, Филипп активно занимается гастрольной деятельностью. Один такой концерт певца стоит примерно полтора миллиона рублей. В месяц у поп-короля выходит 10-20 выступлений.