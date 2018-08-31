«Слезы накатились»: беременную Бледанс добивают после потасовки у Малахова

Эвелина опубликовала в своем Instagram серию фотографий, на которых она запечатлена вместе со своим бывшим супругом Александром Семиным. Примечательно, что на большинстве кадров она пребывает в ожидании их общего сына Семена, который родился с синдромом Дауна.

"Перестала приходить почта. Люди пишут переполнена, по этому не принимает. Решила почистить письма, которые скопились с 12 го года. Сначала автоматически убивала, а потом стала просматривать. Очень много рабочих, но сколько же личных... Сколько нежности и любви было в них.... Слезы накатились на глаза. Куда уходит любовь???? Куда же все это исчезает? Почему??? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", – написала Бледанс под постом.

Отметим, что вместо слов поддержки Эвелина, которая, по слухам, находится в положении, получила множество невероятных по своей жестокости комментариев. Злопыхатели обвинили в распаде семьи саму Бледанс. Страшно представить, но некоторые пользователи Сети, заявили, что артистка должна была избавиться от ребенка еще на стадии беременности, как только узнала о его диагнозе. Якобы это могло спасти ее брак.

A post shared by Evelina Bledans (@bledans) on Aug 30, 2018 at 10:14pm PDT

"Семину просто осточертело носится под камерами с "необычным" ребенком. Даже схуднул перед разводом, что одни глаза остались. Так что чего сопли наматывать на кулак. Сама разбазарила всю любовь", "Какое будущее у семьи? Кто будет возиться с больным, когда родители умрут? От такого никакой пользы в старости, ни материальной, ни моральной", "Это эгоизм, не прервать такую беременность. При чем, считаю, что еще и закон принять нужно, чтобы обязывал прерывать если патологии есть. Тем более не все при деньгах и не могут достойные условия создавать. Ничего не имею против уже живущих. Просто их очень жаль. Не живут, а мучаются в боли", – писали недруги артистки.