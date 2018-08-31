Мать решила переехать, увидев запись с камер наблюдения около ее дома

На кадрах из ниоткуда появляется неизвестный мужчина, который идёт по дороге. Однако в считанные секунды он растворяется в воздухе, сообщает Daily Star.

Памела, которая проживает в американском штате Кентукки, рассказала, что это уже второй раз, когда таинственная фигура попадает в объектив камеры. Двумя днями ранее мужчина маршировал по тротуару, словно Цезарь.

"Я вышла на улицу, чтобы проверить, не стоит ли он там. Но никого не было. При этом он не пошёл обратно, так как камеры записали бы это", - сказала Памела.