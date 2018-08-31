44-летняя Порошина ждет пятого ребенка

О том, что знаменитость ждет ребенка, рассказали в окружении артистки. Так что скоро у Марии и ее мужа Ильи Древнова произойдет прибавление в семействе.

A post shared by Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna) on Aug 9, 2018 at 3:01am PDT

У Порошиной четыре дочери: 22-летняя Полина, 13-летняя Серафима, восьмилетняя Аграфена и трехлетняя Глафира. Старшую дочь Мария родила от актера Гоши Куценко, три младшие появились в браке с Древновым.

Многодетной матери помогают управляться с детьми две няни, бабушки и муж, который развозит девочек по кружкам. Как сообщили знакомые Марии, артистка давно хотела пятого ребенка, передает сайт "Комсомольская правда". Рожать Мария предпочитает в Перинатальном медицинском центре.

A post shared by Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna) on Jul 29, 2018 at 6:15am PDT