44-летняя Порошина ждет пятого ребенка

Актриса Мария Порошина беременна. Главная героиня сериала "Челночницы" на канале "Россия1" снималась в интересном положении, пишут Дни.ру.
О том, что знаменитость ждет ребенка, рассказали в окружении артистки. Так что скоро у Марии и ее мужа Ильи Древнова произойдет прибавление в семействе.
У Порошиной четыре дочери: 22-летняя Полина, 13-летняя Серафима, восьмилетняя Аграфена и трехлетняя Глафира. Старшую дочь Мария родила от актера Гоши Куценко, три младшие появились в браке с Древновым.
Многодетной матери помогают управляться с детьми две няни, бабушки и муж, который развозит девочек по кружкам. Как сообщили знакомые Марии, артистка давно хотела пятого ребенка, передает сайт "Комсомольская правда". Рожать Мария предпочитает в Перинатальном медицинском центре.
Порошина воспитывает дочерей довольно строго. "По возможности – так же, как это было в женских гимназиях: чтобы они и пели, и танцевали, и вышивать умели, и по хозяйству все могли… Мы многое запрещаем дочерям – гаджеты, мультики", – рассказывала актриса.