Limon LIVE: модель Диана Хапрова разделась в эфире и лишила ведущего дара речи (ВИДЕО)

У Виктора мы узнали, сколько времени и денег понадобится, чтобы добиться кубиков пресса и фигуры мечты, а Диана поделилась секретами пикантных фотосессий и рассказала о средней стоимости обучения в модельной школе. Но самый главный сюрприз ждал нас в конце программы. Диана Хапрова - мать двоих детей - показала свою восхитительную фигуру и сценический наряд. Это видео смотрите вверху новости. Сам выпуск Limon LIVE найдете ниже.