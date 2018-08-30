Чт, 30.08.2018
Галерея: смотрите, как отважно эстонские красотки соревнуются за звание самой-самой СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Limon LIVE
  • Limon LIVE: модель Диана Хапрова разделась в эфире и лишила ведущего дара речи (ВИДЕО)

Limon LIVE: модель Диана Хапрова разделась в эфире и лишила ведущего дара речи (ВИДЕО)

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Студия Limon LIVE на прошлой неделе открылась и продолжает принимать гостей. Во втором выпуске мы поговорили о красоте, здоровом питании и фитнесе. Гостями программы стали фитнес-тренер Виктор Фит и модель Диана Хапрова. Программы провели Света Карабут и Эдгар Гергель. 

У Виктора мы узнали, сколько времени и денег понадобится, чтобы добиться кубиков пресса и фигуры мечты, а Диана поделилась секретами пикантных фотосессий и рассказала о средней стоимости обучения в модельной школе. Но самый главный сюрприз ждал нас в конце программы. Диана Хапрова - мать двоих детей - показала свою восхитительную фигуру и сценический наряд. Это видео смотрите вверху новости. Сам выпуск Limon LIVE найдете ниже.

В эфире будут появляться самые яркие и интересные люди страны, которым есть что рассказать. Если вы хотите стать героем выпуска Limon LIVE, пишите нам на адрес: edgar.gergel@limon.ee. В письме коротко расскажите о себе. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ