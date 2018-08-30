Limon LIVE ⟩ Какая она крутая! Эстонская модель Диана Хапрова разделась перед ведущими в развлекательном шоу

Пока ситуация в Эстонии тяжелая из-за коронавируса и жители страны на карантине, запись новых выпусков шоу Limon LIVE приостановлена. Здоровье - это самое главное, сейчас важно сидеть дома и соблюдать все меры предосторожности. Безопаснее всего сейчас дома на диване. Предлагаем вам с ведущими Эдгаром Гергель и Светой Карабут вспомнить или впервые увидеть лучшие архивные выпуски шоу Limon LIVE, которые поднимут вам настроение и заставят улыбнуться.
Сегодня мы показываем вам один из самых первых выпусков шоу Limon LIVE с ведущими Эдгаром Гергель и Светой Карабут, в съемках приняла участие модель и мать двоих детей Диана Хапрова из Таллинна, выпуск от 30 августа 2018 года. Несмотря на то, что прошло уже более полутора лет, Диана всё так же хороша и оптимистична, модель продолжает участвовать в съемках и даже радует поклонников своим вокалом. Несмотря на тяжелую личную жизнь, красотка не унывает! Давайте вспомним, какой сюрприз для зрителей портала Limon.ee тогда приготовила Диана! Это было очень горячо! А еще стоит узнать, чем питается Диана и как часто тренируется, чтобы оставаться в превосходной модельной форме!
Сам выпуск Limon LIVE найдете ниже. Будьте здоровы, пожалуйста!