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Смерть Иосифа Кобзона лишила его супругу дара речи

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Иосиф Кобзон с супругой

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / RIA NOVOSTI

Ранее в СМИ появилась информация о кончине знаменитого артиста Иосифа Кобзона. Сообщения о его смерти подтвердили родственники, передает «Говорит Москва».

Еще в 2005 году у Кобзона диагностировали рак. В последующие годы он перенес несколько операций и прошел несколько курсов лечения. Артист находился под постоянным наблюдением врачей. В июле он был госпитализирован. Поступала информация, что артист находится в тяжелом состоянии. Но его родные опровергали эти данные.

Сегодня сообщение о его смерти также подтвердила помощница супруги Кобзона: «Иосиф Давыдович скончался». 

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / RIA NOVOSTI

По данным российских СМИ, его супруга Нинель от шока не может говорить. Помощник Кобзона рассказал: «Иосиф Давыдович скончался. Нинель Михайловна пока не может говорить, мы все плачем». Супруги прожили вместе 47 лет. Иосиф Кобзон на протяжении 13 лет боролся с раком, пишет 7d.org.

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