Смерть Иосифа Кобзона лишила его супругу дара речи

Еще в 2005 году у Кобзона диагностировали рак. В последующие годы он перенес несколько операций и прошел несколько курсов лечения. Артист находился под постоянным наблюдением врачей. В июле он был госпитализирован. Поступала информация, что артист находится в тяжелом состоянии. Но его родные опровергали эти данные.