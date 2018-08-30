Шесть знаков Зодиака с самым сложным характером

Весы

Если вы думаете, что Весы — самый уравновешенный Знак, то вы ошибаетесь. Весы очень любят спорить. При чем они всегда всему будут перечить. Весы очень долго колеблются с выбором, им трудно принять спонтанное решение. Это неопределенные, непостоянные и эмоциональные личности. Но зато никто не умеет так, как Весы, радоваться переменам. Они всегда находят единственно верное решение вопроса, так как долго рассматривают его со всех углов, Весы умеют постигать глубокие и серьезные вопросы.

Рак

Люди под Знаком Зодиака Рак очень эмоциональные и непредсказуемые. Их настроение может меняться по нескольку раз на день, они склонны обижаться на мелочи и переживать по пустякам. Представители этого Знака Зодиака часто злятся и нервничают без причины. Такая уж их природа, поскольку Раком управляет переменчивая планета эмоций и чувств Луна. Но зато нет более надежных, заботливых и чутких людей, чем Раки.

Близнецы

Близнецы обладают очень сложным характером из-за своей постоянной переменчивости. Люди этого Знака Зодиака могут одновременно испытывать радость и грусть, любовь и ненависть, восторг и уныние. Близнецы бывают остры и язвительны. Они часто скрывают истинные мотивы своего поведения. Но зато это очень умные, любознательные, интересные личности, это обаятельные и всесторонне развитые люди.

Козерог

Козероги складывают впечатление сложных натур из-за своей чрезмерной серьезности и замкнутости. Люди этого Знака Зодиака редко показывают, что у них внутри. Они твердые, рассудительные, требовательные, временами угрюмые. Люди этого Знака Зодиака придерживаются норм морали и ждут того же от других. Но зато это самые целеустремленные, выносливые, постоянные, трудолюбивые, упорные люди.

Скорпион

Скорпионы порой сами страдают из-за своей сложной натуры. Люди этого Знака Зодиака могут быть одновременно холодными и горячими. Это беспощадные, опасные, сильные, независимые личности. Скорпионы часто бывают напряжены. Они склонны подавлять свои противоречивые чувства и бороться со своей эмоциональной природой. Но зато нет более проницательного, продуманного, храброго и бесстрашного человека, чем Скорпион.

Рыбы