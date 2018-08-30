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Стало известно, где похоронят Иосифа Кобзона

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Иосиф Кобзон.

ФОТО: AFP / Scanpix

Ранее певец оставил завещание, в котором попросил похоронить его рядом с матерью. Он часто приезжал туда вместе с детьми и внуками, пишет Лайф.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон, который скончался сегодня, будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве.

Как сообщает телеграм-канал Mash, несколько лет назад артист сам купил на Востряковском кладбище место. Там же находятся могилы его близких родственников.

Иосиф Кобзон умер сегодня утром на 81-м году жизни. Последние дни жизни народный артист провёл в реанимационном отделении одной из московских клиник. С начала августа он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а два дня назад впал в кому, из которой так и не вышел.

Смерть Кобзона подтвердил помощник его супруги, а также представитель Госдумы РФ. Официальный представитель российского МИД в своём "фейсбуке" назвала певца великим человеком и человеком-материком.

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