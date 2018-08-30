Ой! 60-летняя Мадонна опубликовала снимок в прозрачных трусиках

Отметим, что снимок привлекает внимание не только откровенностью, но и странными пятнами на теле певицы. Впрочем, если приглядеться, становится ясно, что это лишь рисунок на поверхности зеркала. О том же свидетельствует и хештег "дымчатое стекло".