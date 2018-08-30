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  • Ой! 60-летняя Мадонна опубликовала снимок в прозрачных трусиках

Ой! 60-летняя Мадонна опубликовала снимок в прозрачных трусиках

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File photo dated 15/09/16 of Madonna who has told of her sadness at the death of Grammy-winning musician Reggie Lucas, saying he was &quot;an important part of my musical past&quot;.

ФОТО: Yui Mok / PA Wire/PA Images

Американская певица Мадонна, которая недавно отметила 60-летний юбилей, доказала, что всё ещё способна на сексуальные провокации. На своей странице в "Инстаграме" звезда выложила фото в нижнем белье, которое не оставляет простора для воображения, пишет Лайф.

Отметим, что снимок привлекает внимание не только откровенностью, но и странными пятнами на теле певицы. Впрочем, если приглядеться, становится ясно, что это лишь рисунок на поверхности зеркала. О том же свидетельствует и хештег "дымчатое стекло".

Ранее Мадонна уже выкладывала в "Инстаграм" откровенные снимки. Так, на одной из фотографий певица позирует топлес и её грудь прикрывают лишь чёрные штрихи. Забавно, что такой способ привлечь внимание неизменно срабатывает, и сексуальные фото звезды появляются на страницах ведущих мировых СМИ.

Фото смотри ЗДЕСЬ!

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