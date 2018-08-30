Молодящуюся Долину перестали узнавать

Снимок с Ларисой Долиной и ее внучкой выложила в Сеть певица Юлия Началова. Поклонники признались, что узнать на фото знаменитую артистку трудно – так она помолодела.

О личной жизни Долиной в последнее время ходит много слухов. В отношениях с третьим супругом, бас-гитаристом Ильей Спицыным, не все гладко. Они в браке почти 20 лет, но сейчас почти не появляются вместе, звезда чаще всего ездит на мероприятия с внучкой. Знакомые звезды рассказывают, что супруги уже давно не живут вместе, а Илья даже обзавелся новой семьей, напоминает Teleprogramma.pro.