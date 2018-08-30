Слишком голые ноги и грудь: Меган Маркл неприятно удивила откровенным нарядом

Принц Гарри и Меган Маркл стали почетными гостями показа мюзикла "Гамильтон" в лондонском театре "Виктория Палас". Торжественное мероприятие проходило при поддержке фонда Sentebale, патронами которого и являются Гарри и Меган.

Дело в том, что супруга принца Гарри надела смелое короткое платье черного цвета от бренда Judith and Charles за 595 долларов. Свой образ она дополнила черными туфлями-лодочками, высоко поднятой прической и клатчем. Платье прекрасно подчеркнуло фигуру Меган Маркл, но не все оценили наряд одобрительно. У Меган платье выделялось слишком глубоким декольте и короткой длиной. Платье было выше колен, поэтому можно было отлично разглядеть стройные но чересчур худые ноги Меган Маркл.

Отметим, что согласно королевскому дресс-коду, представителям королевской семьи не разрешается носить слишком короткие платья, глубокие декольте или допускать другие чрезмерные обнажения в образе. А впрочем, с королевскими запретами боролась в свое время и мать принца Гарри – принцесса Диана. Она не раз надевала короткие платья с глубокими декольте, брючные костюмы, джинсы.