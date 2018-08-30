Беременная Эвелина Бледанс устроила драку на шоу Андрея Малахова

Объектом нападения экспансивной актрисы стала директор театра «Наш». Елена Лебедева сама сообщила об этом в соцсети. «Сегодня Бледанс избила меня на «Прямом эфире». Форс-мажор, однако. Никто не ожидал», – рассказала она подписчикам. Телеведущая пыталась ударить ее в лицо.

«Я просто высказалась относительно всей той показухи, которую Бледанс устраивает в связи со своим ЭКО, но оказалось, что у Эвелины совершенно не в порядке с психикой. Она накинулась на меня прямо во время съемок "Прямого эфира" и несколько раз ударила по рукам, но целилась в лицо», – пожаловалась Елена. Она добавила, что палец на руке распух и сильно болит.

По словам Лебедевой, ведущий программы Андрей Малахов был рядом, всего в паре метров, но разбушевавшуюся Бледанс успокаивать не стал. Видимо, испугался, - заключила директор театра. Елена признается, что совсем не ожидала такой реакции от Эвелины, ведь все реплики были согласованы с редакторами программы. Буйство Бледанс Лебедева объясняет тем, что актриса таким образом пиарит собственную персону.