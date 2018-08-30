Глюк’oZа в странной позе возбудила народ

Певица поделилась секретом успеха. "Если вы хотите достигнуть успеха, для начала представьте его в своей голове, нарисуйте картину. Все до мелочей, себя в этом состоянии и как вы добиваетесь его, шаг за шагом! Это работает", – написала звезда.

При этом она разместила снимок, на котором изображена в сложной позе йоги. Певица сделала планку на руках головой вниз. Поклонники восхитились спортивной подготовкой Глюк’oZы и возбудились от ее женственных точеных форм в облегающем спортивном одеянии. "Какая вы молодец", "Шик, да и только", "Спортсменка, комсомолка, красавица!!!", "Огонь", "Хорошая поза для секса", – прокомментировали снимок пользователи соцсети.

A post shared by ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) on Aug 29, 2018 at 4:55am PDT

Ранее Ионова опубликовала в своем Instagram снимок с пляжа. Звезда позирует, сидя на песке. Она облачена в серебристый купальник и накидку, напоминающую рыболовную сеть, чем также вызвала восторг.

A post shared by ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) on Aug 15, 2018 at 12:43am PDT

Отметим, что Наталья счастлива в браке. Супруг звезды Александр Чистяков одобряет появление откровенных снимков в соцсетях жены.