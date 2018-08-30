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Глюк’oZа в странной позе возбудила народ

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Глюкоза

ФОТО: Instagram

Артистка порадовала поклонников необычным фото на своей страничке в Instagram. Оказалось, что Наталья Ионова серьезно занимается йогой, пишут Дни.ру.

Певица поделилась секретом успеха. "Если вы хотите достигнуть успеха, для начала представьте его в своей голове, нарисуйте картину. Все до мелочей, себя в этом состоянии и как вы добиваетесь его, шаг за шагом! Это работает", – написала звезда.

При этом она разместила снимок, на котором изображена в сложной позе йоги. Певица сделала планку на руках головой вниз. Поклонники восхитились спортивной подготовкой Глюк’oZы и возбудились от ее женственных точеных форм в облегающем спортивном одеянии. "Какая вы молодец", "Шик, да и только", "Спортсменка, комсомолка, красавица!!!", "Огонь", "Хорошая поза для секса", – прокомментировали снимок пользователи соцсети.

Ранее Ионова опубликовала в своем Instagram снимок с пляжа. Звезда позирует, сидя на песке. Она облачена в серебристый купальник и накидку, напоминающую рыболовную сеть, чем также вызвала восторг.

Отметим, что Наталья счастлива в браке. Супруг звезды Александр Чистяков одобряет появление откровенных снимков в соцсетях жены.

Напомним, артистка вышла замуж за совладельца нефтяной компании Александра Чистякова 17 июня 2006 года. Супруги воспитывают двух дочерей: Лидию, которая родилась 8 мая 2007 года, и Веру, появившуюся на свет 8 сентября 2011-го.

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