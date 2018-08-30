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  • Брат известного политика извинился за угрозу убийством Катрин Луст

Брат известного политика извинился за угрозу убийством Катрин Луст

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Katrin Lust

ФОТО: Facebook

Эстонская передача «Kuuuurija» планирует начать новый осенний сезон драмой о заложниках, в которой, как утверждается, замешан и некогда бывший топ-политиком Прийт Тообал. Два дня назад брат Прийта Индрек Тообал написал на странице передачи «Kuuuurija» сообщение, в котором угрожает убить телеведущую, если сюжет выйдет в эфир.

Сразу после публикации комментария Индрек Тообал написал в личные сообщения страницы передачи: «Добрый вечер, Катрин. Извините за тот комментарий, но это писал не я. Сейчас разбираюсь в ситуации. Еще раз извините и всего вам хорошего».

Теперь остается два варианта: либо узнать IP-адрес истинного комментатора, либо поверить брату Прийта Тообала на слово.

Вчера Индрек Тообал написал еще одно сообщение: «Я действительно не связан с этим комментарием. Еще раз прошу прощения».

Indrek Toobal

ФОТО: Facebook

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