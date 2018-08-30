Брат известного политика извинился за угрозу убийством Катрин Луст

Сразу после публикации комментария Индрек Тообал написал в личные сообщения страницы передачи: «Добрый вечер, Катрин. Извините за тот комментарий, но это писал не я. Сейчас разбираюсь в ситуации. Еще раз извините и всего вам хорошего».