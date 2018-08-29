Ого! Хайди Клум показала свое перевоплощение до и после мейкапа
29 августа 2018, 19:40
Знаменитая немецкая модель и ведущая в своем Instagram опубликовала видео, на котором профессионалы готовят ее к эфиру шоу "В Америке есть таланты", судьей которого она является, пишет Сегодня.
В самом начале ролика Хайди позирует перед камерой без косметики, после чего визажист начала делать Хайди макияж, а стилист – прическу для шоу.
"Ты так красива. Даже без какого-либо макияжа ты великолепна", "Красотка", "Отлично выглядишь без макияжа", "Люблю тебя, Хайди, ты богиня", "Она не только милая, но и еще, похоже, веселый человек", – написали поклонники Хайди в комментариях к видео.
Видео смотри ЗДЕСЬ!