Майклу Джексону — 60: взлеты и падения короля поп-музыки

А в 1984 году во время съемок рекламы "Пепси", с которой Джексон заключил контракт в 1983 году, произошел несчастный случай. Из-за взрыва пиротехники на съёмочной площадке Майкл получил ожоги лица и головы второй степени. В качестве компенсации он получил от компании $1,5 млн.

Это еще одна причина озабоченности Джексона своей внешностью: есть мнение, что после этого случая артист стал носить парик, чтобы скрыть ожоги на голове и их последствия. Однако пластические операции связаны и с его "особенностью", он попытался придать себе европеоидный черты, так как стеснялся витилиго и последствий заболевания - афроамериканца с белым телом.

Обвинения в педофилии

Одним из самых громких скандалов в истории шоу-бизнеса стало обвинение Майкла Джексона в растлении 13-летнего Джордана Чендлера, гостившего на его знаменитом ранчо "Неверлэнд". Семья мальчика подала иск к Джексону в 1993, когда он был на пике своей карьеры. Артисту пришлось прервать мировой тур, пройти через многочисленные трудности и подвергнуться унижениям со стороны правоохранительных органов. В частности, музыканта заставили продемонстрировать свои гениталии, чтобы сопоставить их с описанием Чендлера.

После этого дела у Джексона случился нервный срыв, певец распорядился подписать мировое соглашение и выплатить отступные семье подростка — около 22 млн долларов.

После смерти Джексона в 2009 оклеветавший артиста Чендлер открыто признался, что Майкл к нему не приставал: он обманул всех, потому что его заставлял отец (который позже покончил с собой).

На этом, однако, все не закончилось.

Десять лет спустя, в 2003 году, Майклу снова предъявили аналогичное обвинение. Теперь его обвинили в растлении 13-летнего Гэвина Арвизо, тоже постоянного гостя "Неверлэнд". Во время пребывания на ранчо дети часто спали в одной комнате с Джексоном и даже на его постели. По утверждению обвинения, Джексон якобы напоил Гэвина, что уже является преступлением по законам США, а затем занимался с ним мастурбацией. Помимо этого, он якобы часто щупал Гэвина и других детей.

18 декабря полиция провела обыски в Джексоновом поместье "Неверлэнд", а 20-го певец был арестован, и через сутки выпущен под залог. Как и в предыдущий раз, Джексон категорически отрицал обвинение, заявляя, что семья Арвизо просто пытается заниматься вымогательством. Суд над Майклом продолжался с февраля по май 2005 года. Более 2200 средств массовой информации со всего мира аккредитовали своих журналистов для освещения скандального процесса. Суд присяжных постановил, что улик недостаточно и Джексон невиновен.

Постоянные судебные разбирательства привели к ухудшению состояния здоровья Джексона, он даже начал употреблять болеутоляющие средства, чтобы справиться со стрессом. Кроме того, суд привёл к полному опустошению банковских счетов: услуги лучших адвокатов США стоили более $100.000.000.

Скандал из-за ребенка на балконе