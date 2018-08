Майклу Джексону — 60: взлеты и падения короля поп-музыки

Музыкальная карьера Майкла Джексона началась в 1964 году со вступлением в "семейную" группу The Jackson Brothers, в которую входили его старшие братья Джеки, Тито и Джермейн. После прихода Майкла и еще одного брата Марлона коллектив переименовали в The Jackson 5. Они стали первой в истории группой, чьи первые четыре сингла ("I Want You Back", "ABC", "The Love You Save", and "I’ll Be There") возглавили вершину Американского Чарта.