Майклу Джексону — 60: взлеты и падения короля поп-музыки

Сегодня, 29 августа, американскому поп-идолу Майклу Джексону могло бы исполниться 60 лет. В этот день мы вспоминаем самые яркие и противоречивые моменты его насыщенной 45-летней музыкальной карьеры.
"Black and white" — так называется один из самых главных хитов Майкла Джексона, и в этих словах будто бы закодирована вся его жизнь. С течением времени от темной к светлой менялась его кожа (по утверждениям самого Джексона — вследствие редкой болезни), да и его судьба как артиста тоже плутала от света к мраку.
В его карьере, казалось, нашлось место всему: как многочисленным наградам, сотням миллионов проданных копий альбомов и громаднейшему вкладу в современную поп-культуру в целом — так и обвинениям в педофилии, сомнительным манипуляциям со внешностью и разного рода скандалам.
15 премий "Грэмми"
Музыкальная карьера Майкла Джексона началась в 1964 году со вступлением в "семейную" группу The Jackson Brothers, в которую входили его старшие братья Джеки, Тито и Джермейн. После прихода Майкла и еще одного брата Марлона коллектив переименовали в The Jackson 5. Они стали первой в истории группой, чьи первые четыре сингла ("I Want You Back", "ABC", "The Love You Save", and "I’ll Be There") возглавили вершину Американского Чарта.
В это время Майкл постепенно начал заниматься и сольной карьерой. Артист два раза попадал в Зал славы рок-н-ролла, а альбом "Триллер", до недавних пор остававшийся самым продаваемым в мире, разошелся тиражем в более 110 миллионов копий.
Всего Джексон получил 15 статуэток "Грэмми": за альбом "Триллер" в 1984 году Джексон получил аж семь наград, включая самую престижную - "Альбом года". В том же году Майкл получил восемь статуэток American Music Awards, специальную награду от Merit и три MTV Video Music Awards.
"Корононация" от Элизабет Тейлор
Знаменитое звание "Король поп-музыки" Майкл Джексон получил с подачи своей подруги, актрисы Элизабет Тейлор: она впервые назвала его "the king of pop" в 1989 году на церемонии награждения Soul Train Music Award.
Эксперименты с внешностью
Большой интерес у публики вызывало не только творчество певца, но и его загадочные метаморфозы. В 1987 году вчерашний афроамериканец предстал перед поклонниками светлокожим - даже мертвенно бледным! - с точеными чертами лица и шокировал весь мир. И Джексона тут же обвинили в процедурах по отбеливанию кожи. Только в 1993 году в интервью Опре Уинфри он рассказал о своей болезни - певец страдал от витилиго, которая проявляется на коже в виде мертво-бледных пятен из-за потери темных пигментов, меланинов.
Поначалу артист маскировал бледные участки кожи, но когда они покрыли большую часть тела, начал прятать темные. У Джексона они оставались на руках и груди, и порой они попадали в объектив, хотя их старались замазать. На рубеже 80-90-х годов витилиго было очень редким заболеванием, в наши же дни оно встречается все чаще. Официально Майкл Джексон начал медицинские вмешательства в свою внешность, чтобы исправить сломанный нос на репетиции в 1979-м.
А в 1984 году во время съемок рекламы "Пепси", с которой Джексон заключил контракт в 1983 году, произошел несчастный случай. Из-за взрыва пиротехники на съёмочной площадке Майкл получил ожоги лица и головы второй степени. В качестве компенсации он получил от компании $1,5 млн.
Это еще одна причина озабоченности Джексона своей внешностью: есть мнение, что после этого случая артист стал носить парик, чтобы скрыть ожоги на голове и их последствия. Однако пластические операции связаны и с его "особенностью", он попытался придать себе европеоидный черты, так как стеснялся витилиго и последствий заболевания - афроамериканца с белым телом.
Обвинения в педофилии
Одним из самых громких скандалов в истории шоу-бизнеса стало обвинение Майкла Джексона в растлении 13-летнего Джордана Чендлера, гостившего на его знаменитом ранчо "Неверлэнд". Семья мальчика подала иск к Джексону в 1993, когда он был на пике своей карьеры. Артисту пришлось прервать мировой тур, пройти через многочисленные трудности и подвергнуться унижениям со стороны правоохранительных органов. В частности, музыканта заставили продемонстрировать свои гениталии, чтобы сопоставить их с описанием Чендлера.
После этого дела у Джексона случился нервный срыв, певец распорядился подписать мировое соглашение и выплатить отступные семье подростка — около 22 млн долларов.
После смерти Джексона в 2009 оклеветавший артиста Чендлер открыто признался, что Майкл к нему не приставал: он обманул всех, потому что его заставлял отец (который позже покончил с собой).
На этом, однако, все не закончилось.
Десять лет спустя, в 2003 году, Майклу снова предъявили аналогичное обвинение. Теперь его обвинили в растлении 13-летнего Гэвина Арвизо, тоже постоянного гостя "Неверлэнд". Во время пребывания на ранчо дети часто спали в одной комнате с Джексоном и даже на его постели. По утверждению обвинения, Джексон якобы напоил Гэвина, что уже является преступлением по законам США, а затем занимался с ним мастурбацией. Помимо этого, он якобы часто щупал Гэвина и других детей.
18 декабря полиция провела обыски в Джексоновом поместье "Неверлэнд", а 20-го певец был арестован, и через сутки выпущен под залог. Как и в предыдущий раз, Джексон категорически отрицал обвинение, заявляя, что семья Арвизо просто пытается заниматься вымогательством. Суд над Майклом продолжался с февраля по май 2005 года. Более 2200 средств массовой информации со всего мира аккредитовали своих журналистов для освещения скандального процесса. Суд присяжных постановил, что улик недостаточно и Джексон невиновен.
Постоянные судебные разбирательства привели к ухудшению состояния здоровья Джексона, он даже начал употреблять болеутоляющие средства, чтобы справиться со стрессом. Кроме того, суд привёл к полному опустошению банковских счетов: услуги лучших адвокатов США стоили более $100.000.000.
Скандал из-за ребенка на балконе
В ноябре 2002 года напугал толпу фанатов в Берлине, показав им своего за перилами балкона шестого этажа гостиницы. Инцидент вызвал резкую реакцию общественности, вскоре после чего певец поспешил признать, что совершил ошибку.
Все произошло у входа в одну из гостиниц, где музыканта встречали более 200 человек. Многие оцевидцы произошедшего позже признавали, что были очень обеспокоены возможным несчастным случаем.
"Я просто поддался возбуждению, потерял контроль над собой. Я бы никогда не поставил под угрозу жизнь своих детей", — заявил тогда Джексон.
Смерть Майкла Джексона и дело Конрада Мюррея
В марте 2009 года Майкл объявил о том, что собирается дать последнюю серию концертов в Лондоне под названием "This Is It Tour". Концерты должны были начаться 13 июля 2009 и завершиться 6 марта 2010. Однако спрос на билеты был настолько высок, что пришлось запланировать ещё 40 дополнительных выступлений.
Однако уже практически распроданный концертный тур так и не состоялся — 25 июня певец умер.
Причиной смерти стала передозировака пропофола — лекарственного препарата, который утром того дня музыканту ввел через инъекцию его личный врач Конрад Мюррей. После укола медик оставил Джексона одного на два часа. Вернувшись, Мюррей увидел своего пациента лежащим на кровати с широко открытыми глазами и ртом.
Реанимационные мероприятия, предприятые сначала самим Конрадом, а потом и приехавшей бригадой медиков, ни к чему не привели: вернуть к жизни музыканта не удалось.
В ноябре 2011 года Конрад Мюррей был признан виновным в непреднамеренном убийстве и был приговорен к 4 годам тюрьмы. Он также лишился лицензии на медицинскую практику.
У Майкла Джексона остались трое детей.