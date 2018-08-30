Рыб ожидает трудный и утомительный день: гороскоп на 30 августа

Лев

Едва ли Львам захочется посвятить этот день каким-то полезным делам, провести его в трудах и хлопотах. Впрочем, у представителей самого царственного знака Зодиака есть уважительные причины для безделья – жизненный потенциал их находится на невысоком уровне, а потому пора отдохнуть и побаловать себя.

День связан с приятными встречами и многообещающими новыми знакомствами. Он отлично подходит для экспериментов с имиджем, посещения увеселительных заведений, домашних праздников. Романтические свидания также пройдут хорошо, да и вообще отношения с представителями противоположного пола складываются вполне комфортные.

Дева

Достаточно напряженно складываются личные отношения, возможны ссоры и конфликты с самыми близкими людьми. Не стоит планировать на этот день какие-то совместные дела, общие проекты, семейные праздники. Старайтесь избегать обсуждения «острых» тем. Поладить с новыми знакомыми, как ни странно, будет значительно проще, чем с теми, кто давно вас знает.

Финансовая ситуация благоприятна, день подходит для покупок и инвестиций. Кроме того, можно заниматься любыми делами, направленными на достижение конкретного результата. Для развлечений день подходит значительно меньше, чем для полезной деятельности.

Весы

День характеризуется снижением жизненного потенциала, Весам грозит переутомление, нервное перенапряжение. Нежелательно заниматься какими-то неприятными делами, обсуждать вопросы, которые являются причиной разногласий с близкими людьми. Полезно проводить время в уединении, гулять в живописных местах. Занятия спортом не должны быть утомительными.

Хороший день для спокойных занятий – чтения, просмотра кинофильмов, рукоделия. Нестабильна атмосфера в семье, представителям разных поколений будет трудно найти общий язык. Отношения влюбленных также не назовешь безоблачными, но здесь, по крайней мере, можно не сомневаться, что трудности носят временный характер.

Скорпион

Сложный день. Вероятно получение неприятных известий, информации, требующей решительных действий, от которых вы сейчас предпочли бы отказаться. Разногласия с любимым человеком многочисленны и могут стать благодатной почвой для серьезных конфликтов, если вы не измените свое поведение. Друзья и родственники не скупятся на советы, касающиеся личной жизни, но высказывают их с бесцеремонностью, которая вас порой будет раздражать.

Не исключено, что вам придется скорректировать свои планы, связанные с отдыхом, отказаться от развлекательной поездки или взяться за работу раньше, чем вы рассчитывали. Отнеситесь к этому спокойно: к сожалению, изменить что-то не в ваших силах.

Стрелец

Не преувеличивайте своих возможностей – в этот день не нужно браться за важные и серьезные дела, приступать к реализации новых проектов. Ограничьтесь домашними хлопотами, решением наиболее актуальных бытовых проблем, а остальное время посвятите отдыху. Приятным будет общение с любимым человеком, возможны благоприятные перемены в романтических отношениях.