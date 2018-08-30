Рыб ожидает трудный и утомительный день: гороскоп на 30 августа

Позитивные тенденции сильны, влияние их присутствует во всех сферах жизни, так что можно наслаждаться маленькими доступными радостями или ставить перед собой высокие цели и добиваться их – выбор за вами. Это один из тех удивительных дней, когда желания совпадают с возможностями, а потому достичь можно многого, если, конечно, не создавать себе проблемы самим, пишет Дворец.
Люди легко ладят друг с другом, причем многие могу сегодня похвастаться острой интуицией, способностью с первого взгляда составить верное мнение о новом знакомом. Легко зарождается взаимная симпатия, которая в некоторых случаях почти молниеносно перерастает в бурный роман. День отлично подходит для любых развлечений, семейных праздников, романтических и деловых поездок.
Овен
Овны, обычно бесконечно оптимистичные и жизнерадостные, сегодня нагнетают обстановку и как будто специально делают все возможное, чтобы испортить себе день. Постарайтесь не ждать невозможного, снисходительно относитесь к своим маленьким промахам и слабостям близких людей; влияние негативных тенденций сегодня, безусловно, присутствует, но в ваших силах свести его к минимуму.
Желательно не тратить время зря: погрузитесь в полезные дела или занятия, доставляющие вам удовольствие, позволяющие найти применение своим талантам и способностям. Возможно возвращение к старым семейным и личным проблемам; попробуйте взглянуть на них с иной стороны. Придерживаться ложной точки зрения из простого упрямства – большая ошибка.
Телец
Воздержитесь от необдуманных поступков – сегодня вам пригодятся осторожность и предусмотрительность. Нежелательно изменять собственным принципам, идти на сделки с совестью. Уверенность в своей правоте, а также в том, что вам не в чем себя упрекнуть – лучшие помощники в борьбе с негативными тенденциями. Это весьма сложный день с точки зрения общения и поддержания любых близких отношений: существующие разногласия обостряются, и никакие уступки с вашей стороны не помогут их избежать.
Нежелательно заниматься учебой, научными исследованиями, аналитической работой. День также не очень подходит для поездок и освоения экстремальных видов спорта. Зато можно побездельничать, побаловать себя – это поднимет настроение.
Близнецы
День связан со снижением жизненного тонуса, поэтому многие привычные занятия могут показаться утомительными. Кроме того, Близнецы утрачивают интерес к делам, некогда доставлявшим им массу удовольствия. Но не стоит огорчаться – скоро появятся новые хобби и увлечения. Не стоит посвящать этот день шопингу или проведению дорогостоящих процедур в салонах красоты: расходы будут напрасными.
В семье возможны разногласия, основная причина которых – в разных взглядах на жизнь в целом. Поэтому не стоит обсуждать сегодня вопросы космического масштаба, вести философские дискуссии. Сосредоточьтесь на том, что просто и понятно – так будет легче и вам, и окружающим.
Рак
День удачен и вполне благоприятен, он не принесет неприятных сюрпризов и разочарований. Достаточно осторожности и здравомыслия, чтобы избежать неприятностей, свести к минимуму споры и разногласия в семье. Некоторым Ракам придется взять на себя миротворческую миссию - помирить поссорившихся друзей или родственников. Подходящий день для небольших приобретений и мелкого ремонта.
Отношения с любимым человеком стабильны, но в них заметно некоторое охлаждение. По мере сил сглаживайте острые углы, не поддавайтесь на провокации и сами не используйте манипуляций. Прекрасный день для прогулок и экскурсий, осмотра достопримечательностей, посещения культурных мероприятий.
Лев
Едва ли Львам захочется посвятить этот день каким-то полезным делам, провести его в трудах и хлопотах. Впрочем, у представителей самого царственного знака Зодиака есть уважительные причины для безделья – жизненный потенциал их находится на невысоком уровне, а потому пора отдохнуть и побаловать себя.
День связан с приятными встречами и многообещающими новыми знакомствами. Он отлично подходит для экспериментов с имиджем, посещения увеселительных заведений, домашних праздников. Романтические свидания также пройдут хорошо, да и вообще отношения с представителями противоположного пола складываются вполне комфортные.
Дева
Достаточно напряженно складываются личные отношения, возможны ссоры и конфликты с самыми близкими людьми. Не стоит планировать на этот день какие-то совместные дела, общие проекты, семейные праздники. Старайтесь избегать обсуждения «острых» тем. Поладить с новыми знакомыми, как ни странно, будет значительно проще, чем с теми, кто давно вас знает.
Финансовая ситуация благоприятна, день подходит для покупок и инвестиций. Кроме того, можно заниматься любыми делами, направленными на достижение конкретного результата. Для развлечений день подходит значительно меньше, чем для полезной деятельности.
Весы
День характеризуется снижением жизненного потенциала, Весам грозит переутомление, нервное перенапряжение. Нежелательно заниматься какими-то неприятными делами, обсуждать вопросы, которые являются причиной разногласий с близкими людьми. Полезно проводить время в уединении, гулять в живописных местах. Занятия спортом не должны быть утомительными.
Хороший день для спокойных занятий – чтения, просмотра кинофильмов, рукоделия. Нестабильна атмосфера в семье, представителям разных поколений будет трудно найти общий язык. Отношения влюбленных также не назовешь безоблачными, но здесь, по крайней мере, можно не сомневаться, что трудности носят временный характер.
Скорпион
Сложный день. Вероятно получение неприятных известий, информации, требующей решительных действий, от которых вы сейчас предпочли бы отказаться. Разногласия с любимым человеком многочисленны и могут стать благодатной почвой для серьезных конфликтов, если вы не измените свое поведение. Друзья и родственники не скупятся на советы, касающиеся личной жизни, но высказывают их с бесцеремонностью, которая вас порой будет раздражать.
Не исключено, что вам придется скорректировать свои планы, связанные с отдыхом, отказаться от развлекательной поездки или взяться за работу раньше, чем вы рассчитывали. Отнеситесь к этому спокойно: к сожалению, изменить что-то не в ваших силах.
Стрелец
Не преувеличивайте своих возможностей – в этот день не нужно браться за важные и серьезные дела, приступать к реализации новых проектов. Ограничьтесь домашними хлопотами, решением наиболее актуальных бытовых проблем, а остальное время посвятите отдыху. Приятным будет общение с любимым человеком, возможны благоприятные перемены в романтических отношениях.
Новые знакомства окажутся очень приятными, но вряд ли отношения будут развиваться так быстро, как вам хотелось бы. Воспользуйтесь возможностью напомнить о себе прежним деловым партнерам: не исключено, что возобновление сотрудничества окажется выгодным для всех.
Козерог
В этот день Козерогов будут не на шутку тревожить недостаток стабильности в личных отношениях, неуверенность в себе и сомнения в собственной правоте. Вместо того, чтобы снова и снова анализировать некогда допущенные ошибки, подумайте о будущем – сегодня вас могут посетить оригинальные идеи. В решении финансовых вопросов нужна осторожность, вы склонны к неоправданным расходам.
Не стоит планировать на этот день встречи с малознакомыми людьми, от посещения общественных мероприятий также лучше отказаться. Нежелательны утомительные поездки и физические нагрузки. Возможны небольшие проблемы со здоровьем.
Водолей
Отложите утомительные занятия, настройтесь на приятное времяпровождение и несложные дела. Жизненный потенциал снижен, поэтому следует поберечь себя как от физических, так и от эмоциональных перегрузок. Отдыхайте в компании близких, избегайте тесных контактов с малознакомыми людьми. Нежелательно обращаться в официальные инстанции.
Благоприятный день для встречи с любимым человеком, романтического признания. Одиноким Водолеям не стоит быть слишком доверчивыми: розовые очки – не самый подходящий аксессуар для нового знакомства.
Рыбы
Рыб ожидает трудный и утомительный день. Нельзя действовать сгоряча, принимать необдуманные решения. В сложных ситуациях ваша главная задача – вовремя взять паузу, спокойно обдумать происходящее. Только так можно справиться с влиянием негативных тенденций.
В общении проявляйте осторожность и осмотрительность; вполне возможно, что в вашем окружении найдутся люди, готовые воспользоваться вашем бескорыстием и готовностью помочь. Не вмешивайтесь в дела близких без крайней необходимости: они вполне в состоянии самостоятельно справиться со своими проблемами; ваши же советы вряд ли будут поняты правильно.