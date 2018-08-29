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  • Участник «Замуж за Бузову» оказался порно-блогером

Участник «Замуж за Бузову» оказался порно-блогером

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Ольга Бузова

ФОТО: Скриншот с видео

Один из конкурсантов, борющихся за руку и сердце Ольги Бузовой в шоу «Замуж за Бузову», ведёт телеграм-канал, в котором выкладывает фото и видео своих секс-подвигов, пишет Лайф.

В рамках нового телепроекта "Замуж за Бузову" 15 молодых людей соревнуются друг с другом за право стать избранником звезды "Дома-2". Как выяснил портал Super.ru, 29-летний клипмейкер Александр Гринёв довольно быстро выбился в фавориты, но тут вскрылись интимные подробности из его биографии.

Оказалось, что Гринёв ведёт анонимный телеграм-канал, в котором публикует секс-фото и видео своих эротических завоеваний. На этой площадке он не публикует своего лица, но с радостью делиться секретами искусства обольщения. Если верить пикаперу, он занимался оральным сексом с официантками, фитоняшками и любовницами олигархов.

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