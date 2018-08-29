Брат известного политика - эстонской телеведущей: если выпустишь это в эфир - умрешь!

Эстонская передача «Kuuuurija» планирует начать новый осенний сезон драмой о заложниках, в которой, как утверждается, замешан и некогда топ-политик Прийт Тообал. Вчера после обеда брат Прийта Индрек Тообал написал на странице передачи «Kuuuurija» сообщение, в котором угрожает убить телеведущую, если сюжет выйдет в эфир.
«Если выпустишь это в эфир - умрешь!» - написал Индрек Тообал в комментариях к рекламному ролику нового выпуска программы, пишет Elu24.
Поиск среди открытых судебных дел выдает следующие результаты: Индрек Тообал как минимум пять раз привлекался к уголовной ответственности. Он признан виновным и в угрозах убийством, и в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и в ограблении.
Катрин Луст относится к угрозам от таких людей серьезно
«Я очень серьезно воспринимаю угрозы от людей, которые раньше привлекались к ответственности за угрозы убийством и ограбления, надеюсь, что эстонская полиция не оставит без внимание публичные угрозы со стороны Индрека Тообала, этот человек должен ответить за свои слова», - считает Катрин Луст.