Брат известного политика - эстонской телеведущей: если выпустишь это в эфир - умрешь!

«Если выпустишь это в эфир - умрешь!» - написал Индрек Тообал в комментариях к рекламному ролику нового выпуска программы, пишет Elu24.

Поиск среди открытых судебных дел выдает следующие результаты: Индрек Тообал как минимум пять раз привлекался к уголовной ответственности. Он признан виновным и в угрозах убийством, и в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и в ограблении.

Катрин Луст относится к угрозам от таких людей серьезно