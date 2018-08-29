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  • Охранная фирма показала, какие бравые парни будут спасать Таллинн от преступных банд (ФОТО)

Охранная фирма показала, какие бравые парни будут спасать Таллинн от преступных банд (ФОТО)

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ФОТО: USS Security Eesti

Таллиннская городская управа обратилась к охранной фирме USS Security за помощью в обеспечении порядка в саду Канути. 

Охранная фирма не может в полной мере выполнять функции полиции при обеспечении общественного порядка, но появление охранников в форме точно уменьшит вероятность возникновения конфликтов. Охранники USS Security умеют предотвращать и при необходимости решать конфликтные ситуации и реагировать и действовать в случае тревоги. 

Напомним, что в последние месяцы в Таллинне участились случаи нападения молодежных банд на жителей города. Властям пришлось оперативно отреагировать на ситуацию. 

Эта публикация охранной фирмы сопровождения снимками охранников, которые будут следить за общественным порядком! Внушает доверие, не правда ли? 

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