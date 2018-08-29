Охранная фирма показала, какие бравые парни будут спасать Таллинн от преступных банд (ФОТО)

Охранная фирма не может в полной мере выполнять функции полиции при обеспечении общественного порядка, но появление охранников в форме точно уменьшит вероятность возникновения конфликтов. Охранники USS Security умеют предотвращать и при необходимости решать конфликтные ситуации и реагировать и действовать в случае тревоги.