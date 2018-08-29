Дмитрий Шепелев оставил сына с новой избранницей

Больше месяца ведущий шоу «Первого канала» «На самом деле» находился в Италии. В своем Инстаграме Дмитрий дал понять поклонникам, что в путешествие он отправился мужской компанией, взяв с собой лишь 5-летнего сына Платона. Однако, Starhit стало известно, что вместе с ним белоснежными пляжами и теплым морем наслаждалась и его новая пассия – очаровательная блондинка Екатерина Тулупова. Она устраивает креативные завтраки, на которых собирает бизнесвумен.

«Дима много времени проводит вместе с Катей, – рассказали «СтарХиту» в окружении телеведущего. – Об их романе стало известно еще в начале февраля. А вообще, их отношениям уже около года. В итальянском регионе Тоскана они снимали просторный дом с бассейном. Оба обожают активный образ жизни, поэтому постоянно пропадали где-то. Съездили на экскурсии, посетили городок Лукка, Флоренцию. Катя очень любила фотографировать Диму и Платона на фоне местных достопримечательностей. Правда, геолокации на страничках в Инстаграме ребята ставили разные, чтобы не вызывать лишних вопросов. Вечерами они устраивали гастрономические посиделки, пробовали блюда местной кухни – пасту, пиццу, салаты… Кстати, у Кати есть маленькая дочка, поэтому ребятишкам не было скучно».

Как оказалось, возлюбленная Шепелева быстро нашла общий язык с его сыном. И сейчас помогает Дмитрию в воспитании наследника.

ФОТО: Instagram