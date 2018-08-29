Эстонская звезда Instagram сводит с ума снимками в бикини Смотрите фото!
29 августа 2018, 10:49
Катри Катс, она же Катри Пальм – эстонка, снимками которой любуются тысячи подписчиков со всего мира.
Молодая женщина путешествует по миру со своим возлюбленным, фотографом, и постоянно держит своих поклонников в курсе своей жизни c помощью аккаунтов в социальных сетях.
Разумеется, больше всего восторженных отзывов собирают фотографии, где блондинка Катри позирует в бикини.
Есть чему позавидовать, есть на что посмотреть!