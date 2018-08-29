Эстонская звезда Instagram сводит с ума снимками в бикини

Молодая женщина путешествует по миру со своим возлюбленным, фотографом, и постоянно держит своих поклонников в курсе своей жизни c помощью аккаунтов в социальных сетях.

Разумеется, больше всего восторженных отзывов собирают фотографии, где блондинка Катри позирует в бикини.

Есть чему позавидовать, есть на что посмотреть!

A post shared by ⚡️JUHANI SÄRGLEP (@juhanisarglep) on Aug 28, 2018 at 6:11am PDT

A post shared by ⚡️JUHANI SÄRGLEP (@juhanisarglep) on Aug 12, 2018 at 8:45am PDT