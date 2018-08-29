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  • Эстонская звезда Instagram сводит с ума снимками в бикини

Эстонская звезда Instagram сводит с ума снимками в бикини Смотрите фото!

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Katri Kats

ФОТО: Instagram / katrikats

Катри Катс, она же Катри Пальм – эстонка, снимками которой любуются тысячи подписчиков со всего мира. 

Молодая женщина путешествует по миру со своим возлюбленным, фотографом, и постоянно держит своих поклонников в курсе своей жизни c помощью аккаунтов в социальных сетях.

Разумеется, больше всего восторженных отзывов собирают фотографии, где блондинка Катри позирует в бикини.

Есть чему позавидовать, есть на что посмотреть!

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