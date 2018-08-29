Ср, 29.08.2018
Галерея: смотрите, как отважно эстонские красотки соревнуются за звание самой-самой СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Звезды
  • «Тепло попрощалась»: Софию Ротару выписали из больницы

«Тепло попрощалась»: Софию Ротару выписали из больницы

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

София Ротару.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Народная артистка России сегодня вылетает в Москву, где продолжит лечение.

Врачи выписали певицу Софию Ротару из больницы в Уфе. Об этом сообщает портал Ufa1 со ссылкой на собственный источник.

«София Михайловна тепло попрощалась с врачами, вместе с сестрой собрала свои вещи», — приводит издание слова источника.

Напомним, что 25 августа Ротару госпитализировали после выступления на корпоративе. Однако позднее концертный директор артистки опровергсообщения о ее госпитализации. Потом певица прокомментировала свое состояние здоровья и отметила, что ей очень хочется мороженого.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ