«Тепло попрощалась»: Софию Ротару выписали из больницы

Врачи выписали певицу Софию Ротару из больницы в Уфе. Об этом сообщает портал Ufa1 со ссылкой на собственный источник.

Напомним, что 25 августа Ротару госпитализировали после выступления на корпоративе. Однако позднее концертный директор артистки опровергсообщения о ее госпитализации. Потом певица прокомментировала свое состояние здоровья и отметила, что ей очень хочется мороженого.