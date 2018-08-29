«Тепло попрощалась»: Софию Ротару выписали из больницы
29 августа 2018, 9:59
Народная артистка России сегодня вылетает в Москву, где продолжит лечение.
Врачи выписали певицу Софию Ротару из больницы в Уфе. Об этом сообщает портал Ufa1 со ссылкой на собственный источник.
«София Михайловна тепло попрощалась с врачами, вместе с сестрой собрала свои вещи», — приводит издание слова источника.
Напомним, что 25 августа Ротару госпитализировали после выступления на корпоративе. Однако позднее концертный директор артистки опровергсообщения о ее госпитализации. Потом певица прокомментировала свое состояние здоровья и отметила, что ей очень хочется мороженого.