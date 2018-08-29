Фото: 48-летняя дизайнер из Эстонии пьет утренний кофе без одежды Мужчины, держите себя в руках!
29 августа 2018, 9:54
Стилист и автор европесен Яна Халлас (48) поделилась в своем Instagram откровенным снимком.
Яна позирует на фото с чашкой кофе, при этом на теле эстонской знаменитости лишь украшения и ни одного элемента одежды!
Казалось бы, негоже выставлять обнаженные фото, тем более в зрелом возрасте, на всеобщее обозрение. Но Яне стесняться нечего: такой фигуре позавидуют даже молоденькие девушки.