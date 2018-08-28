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Скончался актер из фильма «Ермак» Анатолий Кирков

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Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Internet.

В 2006 году артиста наградили почётным знаком Министерства культуры Российской Федерации "За достижения в культуре", пишет Life.ru.

Актёр Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина Анатолий Кирков скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает телеканал "Катунь 24".

Отмечается, что артист умер в ночь на понедельник, 27 августа. У него была тяжёлая болезнь.

Анатолий Кирков родился в 1948 году в городе Слюдянка Иркутской области. За 35 лет работы в театре он сыграл более 80 ролей. Среди наиболее ярких — роль Прохора в драме "Гнездо глухаря" В. Розова, а также роли чёрта в комедии "Святой и грешный" М. Варфоломеева, солдата в драме "Рядовые" А. Дударева и другие.

Несколько раз Кирков сыграл и в кино. Одна из самых заметных его картин — художественный фильм "Ермак".

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