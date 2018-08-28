Вт, 28.08.2018
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  • Экс-модель Playboy больше не позирует на пляже: в диком купальнике она вышла в город

Экс-модель Playboy больше не позирует на пляже: в диком купальнике она вышла в город Галерея 18+

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Американская звезда реалити-шоу и модель родом из Франции Френчи Морган, которая осенью отпразднует свое 43-летие, больше всего на свете любит эпатировать публику.

Иногда Френчи так увлекается, что перегибает палку с эпатажем. Если раньше блондинки устраивала яркие фотосессии в купальнике на пляже в Малибу, то теперь ветеран Playboy пошла гулять в дерзком купальнике в город. Спасайся, кто может!

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