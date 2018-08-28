Экс-модель Playboy больше не позирует на пляже: в диком купальнике она вышла в город

Иногда Френчи так увлекается, что перегибает палку с эпатажем. Если раньше блондинки устраивала яркие фотосессии в купальнике на пляже в Малибу, то теперь ветеран Playboy пошла гулять в дерзком купальнике в город. Спасайся, кто может!