Экс-модель Playboy больше не позирует на пляже: в диком купальнике она вышла в город Галерея 18+
28 августа 2018, 19:55
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Американская звезда реалити-шоу и модель родом из Франции Френчи Морган, которая осенью отпразднует свое 43-летие, больше всего на свете любит эпатировать публику.
Иногда Френчи так увлекается, что перегибает палку с эпатажем. Если раньше блондинки устраивала яркие фотосессии в купальнике на пляже в Малибу, то теперь ветеран Playboy пошла гулять в дерзком купальнике в город. Спасайся, кто может!