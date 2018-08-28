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  • «Загадочное убийство» Дженнифер Энистон потрясло поклонников актрисы

«Загадочное убийство» Дженнифер Энистон потрясло поклонников актрисы Смотрите галерею!

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Свежие снимки Дженнифер Энистон в эффектном белом мини-платье восхитили поклонников актрисы со всего мира. Папарацци сфотографировали актрису на съемочной площадке фильма «Загадочное убийство».

Дженнифер Энистон вместо того, чтобы провести последние летние дни на пляже, посвятила их работе. Актриса трудится на съемочной площадке фильма Кайла Ньюачека «Загадочное убийство».

Сейчас съемки идут в Милане. Энистон в белом мини-платье с ярким цветочным принтом выглядит прекрасно – актриса весело смеется и непринужденно общается с коллегами. Папарацци застали Дженнифер, которая исполняет в картине главную роль, с партнером Адамом Сэндлером. Смотрите галерею!

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