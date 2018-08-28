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  • Шок: жителям Эстонии предлагают выиграть день в любой тюрьме. Не упустите свой шанс!

Шок: жителям Эстонии предлагают выиграть день в любой тюрьме. Не упустите свой шанс!

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ФОТО: Vabadusevalvur

Жители страны в шоке от нового розыгрыша. В группе Vabadusevalvur в соцсети Facebook каждый может выиграть день в тюрьме. Вот это да!

Вот какие условия в этой простой игре:

«Отметь друга и отправь его в ТЮРЬМУ!

Успешным жителям Эстонии тюрьмы Таллинна, Тарту и Виру предлагают возможность изменить жизнь страны к лучшему, и всё это благодаря работе тюремным надзирателем. Устраивайся на работу: www.vabadusevalvur.ee.

А среди всех участников 11 сентября будет разыграно пять пакетов «День в тюрьме», куда помимо экскурсии в выбранной тобой тюрьме войдет курс самообороны от профессионального инструктора или персональная тренировка с разработкой графика питания от главного тюремного специалиста по физподготовке. Также будут разыграны различные сувениры!»

Подробнее на эстонском языке ЗДЕСЬ!

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