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49-летняя Бледанс забеременела после опасной процедуры

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Эвелина Бледанс с сыном

ФОТО: "МК-Эстония"

Эвелина Бледанс планирует, где будет проходить ее декретный отпуск. Процедура ЭКО, на которую решилась знаменитость прошла успешно – телеведущая беременна, пишут Дни.ру.

Об этом рассказали представители телеканала ТВ-3. Якобы звезда сообщила о своем интересном положении руководству. Поэтому нынешний сезон программы "Человек-невидимка", ведущей которой была Бледанс, станет финальным. 

Напомним, что некоторое время назад звезда сделала экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Артистка всегда мечтала о дочери. И в первом браке у нее должна была появиться наследница, однако из-за несчастного случая девочка родилась мертвой.

Бледанс надеялась, что ей еще выпадет шанс стать матерью наследницы, однако после расставания с супругом Александром Семиным звезде так и не удалось построить новые отношения. Это заставило 49-летнюю Эвелину рискнуть.

"Доктор, конечно же, оповестил меня о том, что шансов таких у меня совсем мало, и лучше попробовать вещь, которая будет реальной в этой ситуации. И я решилась на искусственное оплодотворение, потому что это то, что подходит мне больше", – объяснила свое решение Бледанс.

 

A post shared by Evelina Bledans (@bledans) on

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