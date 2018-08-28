Выигрывайте прямо сейчас! Limon разыгрывает билеты в кино на российскую комедию «Днюха!»

Отгуляв днюху своего лучшего друга, Антон очнулся в другом городе. Он заперт в квартире незнакомой девушки, ничего не помнит, а жесткие видеоролики его вчерашних подвигов взрывают интернет. Компромат с бешеной скоростью набирает лайки, его в любой момент может увидеть девушка Антона — Марина, в отношениях с которой он уже сделал самый важный шаг…