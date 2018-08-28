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  • Выигрывайте прямо сейчас! Limon разыгрывает билеты в кино на российскую комедию «Днюха!»

Выигрывайте прямо сейчас! Limon разыгрывает билеты в кино на российскую комедию «Днюха!»

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ФОТО: bestfilm.eu

«Они запомнят это надолго... Если вспомнят».

От продюсеров фильма «Горько!»:

Отгуляв днюху своего лучшего друга, Антон очнулся в другом городе. Он заперт в квартире незнакомой девушки, ничего не помнит, а жесткие видеоролики его вчерашних подвигов взрывают интернет. Компромат с бешеной скоростью набирает лайки, его в любой момент может увидеть девушка Антона — Марина, в отношениях с которой он уже сделал самый важный шаг…

В кинотеатрах c 24 августа!

Россия, 2018

Режиссер: Роман Каримов

Сценарий: Павел Воронин, 

Сергей Торчилин, Роман Каримов

Продюсер: Тимур Бекмамбетов, 

Вячеслав Муругов, Сергей Торчилин

Продолжительность: 95 мин.

Жанр: комедия

В главных ролях: Эльдар Калимулин, 

Данила Чванов, Алина Титова, 

Никита Санаев, Агиша Семашкова, 

Виктория Иванькова, Евгения Годунова, 

Ирина Савакова, Яна Василевская

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

Выиграть 2 из 4 билетов можно в окошке ниже через наш Facebook. Всем удачи в игре! 

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