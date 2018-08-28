Выигрывайте прямо сейчас! Limon разыгрывает билеты в кино на российскую комедию «Днюха!»

«Они запомнят это надолго... Если вспомнят».
От продюсеров фильма «Горько!»:
Отгуляв днюху своего лучшего друга, Антон очнулся в другом городе. Он заперт в квартире незнакомой девушки, ничего не помнит, а жесткие видеоролики его вчерашних подвигов взрывают интернет. Компромат с бешеной скоростью набирает лайки, его в любой момент может увидеть девушка Антона — Марина, в отношениях с которой он уже сделал самый важный шаг…
В кинотеатрах c 24 августа!
Россия, 2018
Режиссер: Роман Каримов
Сценарий: Павел Воронин,
Сергей Торчилин, Роман Каримов
Продюсер: Тимур Бекмамбетов,
Вячеслав Муругов, Сергей Торчилин
Продолжительность: 95 мин.
Жанр: комедия
В главных ролях: Эльдар Калимулин,
Данила Чванов, Алина Титова,
Никита Санаев, Агиша Семашкова,
Виктория Иванькова, Евгения Годунова,
Ирина Савакова, Яна Василевская
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
Выиграть 2 из 4 билетов можно в окошке ниже через наш Facebook. Всем удачи в игре!